https://ria.ru/20240909/apple-1971704980.html
Apple представила новые наушники AirPods
Apple представила новые наушники AirPods - РИА Новости, 09.09.2024
Apple представила новые наушники AirPods
Американская компания Apple в понедельник представила обновленную линейку наушников AirPods с функцией шумоподавления в рамках своей осенней презентации. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T21:33
2024-09-09T21:33
2024-09-09T22:18
в мире
технологии
сша
apple
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102348/13/1023481309_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9fa6e58c2b6f5cfbf482dea855ecb805.jpg
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Американская компания Apple в понедельник представила обновленную линейку наушников AirPods с функцией шумоподавления в рамках своей осенней презентации. Обновленные устройства четвертого поколения получили процессор H2, улучшенное качество звука и теперь доступны с функцией шумоподавления. Утверждается, что наушники способны работать без подзарядки до 30 часов. Для зарядки может использоваться как беспроводная зарядка от Apple Watch, так и проводная зарядка с разъемом USB-C. Стоимость устройств в США составит 129 долларов за обычную версию и 179 долларов за версию с активной функций шумоподавления. Наушники появятся в наличии с 20 сентября. Кроме того, компания представила обновленные цвета наушников AirPods Max, оснастив их разъемом USB-C за 549 долларов, и обновленные функции у версии AirPods Pro 2. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, "умных" часов и программного обеспечения.
https://ria.ru/20240610/apple-1952074237.html
https://ria.ru/20240726/apple-1962256826.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102348/13/1023481309_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_34a0cfe50dfa0255a823e977a5e1b823.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, apple
В мире, Технологии, США, Apple
Apple представила новые наушники AirPods
Apple представила новое поколение наушников AirPods с функцией шумоподавления
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Американская компания Apple в понедельник представила обновленную линейку наушников AirPods с функцией шумоподавления в рамках своей осенней презентации.
Обновленные устройства четвертого поколения получили процессор H2, улучшенное качество звука и теперь доступны с функцией шумоподавления. Утверждается, что наушники способны работать без подзарядки до 30 часов.
Для зарядки может использоваться как беспроводная зарядка от Apple Watch, так и проводная зарядка с разъемом USB-C.
Стоимость устройств в США
составит 129 долларов за обычную версию и 179 долларов за версию с активной функций шумоподавления. Наушники появятся в наличии с 20 сентября.
Кроме того, компания представила обновленные цвета наушников AirPods Max, оснастив их разъемом USB-C за 549 долларов, и обновленные функции у версии AirPods Pro 2.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, "умных" часов и программного обеспечения.