https://ria.ru/20240909/an-2-1971597564.html
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет - РИА Новости, 09.09.2024
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Рузском районе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T13:55
2024-09-09T13:55
2024-09-09T15:00
происшествия
московская область (подмосковье)
рузский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971616796_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_909175b729d52eac6edd1c081b31381a.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Легкомоторный самолет потерпел крушение в Рузском районе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По предварительной информации, оба члена экипажа погибли. Обстоятельства инцидента уточняются.Как позже сообщили в экстренных службах, легкомоторный самолет "Алекс-251" совершил жесткую посадку в поле около деревни Батурино в Рузском районе."Пожара не последовало, два человека погибли", — сказал собеседник агентства.Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку. По данным ведомства, самолет-амфибия RA1240G упал неподалеку от аэродрома Ватулино.На место происшествия выехал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Репетенко.В свою очередь, Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20240830/samolet-1969511416.html
https://ria.ru/20240909/samolet-1971502608.html
московская область (подмосковье)
рузский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971616796_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_2e0619e87425736169479aca752e5da4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), рузский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Рузский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет
В Подмосковье разбился самолет "Алекс-251", экипаж, предварительно, погиб
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Легкомоторный самолет потерпел крушение в Рузском районе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
По предварительной информации, оба члена экипажа погибли. Обстоятельства инцидента уточняются.
Как позже сообщили в экстренных службах, легкомоторный самолет "Алекс-251" совершил жесткую посадку в поле около деревни Батурино в Рузском районе.
«
"Пожара не последовало, два человека погибли", — сказал собеседник агентства.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку. По данным ведомства, самолет-амфибия RA1240G упал неподалеку от аэродрома Ватулино.
На место происшествия выехал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Репетенко.
В свою очередь, Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК
возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.