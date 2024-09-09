https://ria.ru/20240909/an-2-1971597564.html

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет - РИА Новости, 09.09.2024

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Рузском районе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T13:55

2024-09-09T13:55

2024-09-09T15:00

происшествия

московская область (подмосковье)

рузский район

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Легкомоторный самолет потерпел крушение в Рузском районе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По предварительной информации, оба члена экипажа погибли. Обстоятельства инцидента уточняются.Как позже сообщили в экстренных службах, легкомоторный самолет "Алекс-251" совершил жесткую посадку в поле около деревни Батурино в Рузском районе."Пожара не последовало, два человека погибли", — сказал собеседник агентства.Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку. По данным ведомства, самолет-амфибия RA1240G упал неподалеку от аэродрома Ватулино.На место происшествия выехал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Репетенко.В свою очередь, Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20240830/samolet-1969511416.html

https://ria.ru/20240909/samolet-1971502608.html

московская область (подмосковье)

рузский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье), рузский район, следственный комитет россии (ск рф)