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В Подмосковье разбился легкомоторный самолет - РИА Новости, 09.09.2024
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13:55 09.09.2024 (обновлено: 15:00 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/an-2-1971597564.html
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет - РИА Новости, 09.09.2024
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Рузском районе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T13:55
2024-09-09T15:00
происшествия
московская область (подмосковье)
рузский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Легкомоторный самолет потерпел крушение в Рузском районе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По предварительной информации, оба члена экипажа погибли. Обстоятельства инцидента уточняются.Как позже сообщили в экстренных службах, легкомоторный самолет "Алекс-251" совершил жесткую посадку в поле около деревни Батурино в Рузском районе."Пожара не последовало, два человека погибли", — сказал собеседник агентства.Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку. По данным ведомства, самолет-амфибия RA1240G упал неподалеку от аэродрома Ватулино.На место происшествия выехал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Репетенко.В свою очередь, Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20240830/samolet-1969511416.html
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), рузский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Рузский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет

В Подмосковье разбился самолет "Алекс-251", экипаж, предварительно, погиб

© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/TelegramМесто крушения легкомоторного самолета "Алекс-251" в Подмосковье
Место крушения легкомоторного самолета Алекс-251 в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/Telegram
Место крушения легкомоторного самолета "Алекс-251" в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Легкомоторный самолет потерпел крушение в Рузском районе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
По предварительной информации, оба члена экипажа погибли. Обстоятельства инцидента уточняются.
Место происшествия, где легкомоторный самолет совершил жесткую посадку у аэродрома Кузнецово в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Красноярском крае
30 августа, 15:27
Как позже сообщили в экстренных службах, легкомоторный самолет "Алекс-251" совершил жесткую посадку в поле около деревни Батурино в Рузском районе.
«
"Пожара не последовало, два человека погибли", — сказал собеседник агентства.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку. По данным ведомства, самолет-амфибия RA1240G упал неподалеку от аэродрома Ватулино.
На место происшествия выехал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Репетенко.
В свою очередь, Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Рузский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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