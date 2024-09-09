https://ria.ru/20240909/altay-1971500160.html

"Единая Россия" побеждает на выборах в парламент Алтая с 53,84% голосов

"Единая Россия" побеждает на выборах в парламент Алтая с 53,84% голосов - РИА Новости, 09.09.2024

"Единая Россия" побеждает на выборах в парламент Алтая с 53,84% голосов

Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в государственное собрание Республики Алтай с 53,84% голосов, второй идет ЛДПР с 18,17%, свидетельствуют данные ЦИК... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T01:56

2024-09-09T01:56

2024-09-09T01:56

россия

республика алтай

единая россия

лдпр

выборы в россии — 2024

политика

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в государственное собрание Республики Алтай с 53,84% голосов, второй идет ЛДПР с 18,17%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов. Согласно данным на онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на третьем месте - КПРФ с 13,63% голосов, на четвертом "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" с результатом 5,70%. После обработки 100% протоколов "Новые люди" набирают 3,57% голосов, партия "Родина" – 1,65%.

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россия

республика алтай

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россия, республика алтай, единая россия, лдпр, выборы в россии — 2024, политика