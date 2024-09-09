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"Единая Россия" побеждает на выборах в парламент Алтая с 53,84% голосов - РИА Новости, 09.09.2024
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01:56 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/altay-1971500160.html
"Единая Россия" побеждает на выборах в парламент Алтая с 53,84% голосов
"Единая Россия" побеждает на выборах в парламент Алтая с 53,84% голосов - РИА Новости, 09.09.2024
"Единая Россия" побеждает на выборах в парламент Алтая с 53,84% голосов
Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в государственное собрание Республики Алтай с 53,84% голосов, второй идет ЛДПР с 18,17%, свидетельствуют данные ЦИК... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T01:56
2024-09-09T01:56
россия
республика алтай
единая россия
лдпр
выборы в россии — 2024
политика
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в государственное собрание Республики Алтай с 53,84% голосов, второй идет ЛДПР с 18,17%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов. Согласно данным на онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на третьем месте - КПРФ с 13,63% голосов, на четвертом "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" с результатом 5,70%. После обработки 100% протоколов "Новые люди" набирают 3,57% голосов, партия "Родина" – 1,65%.
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россия, республика алтай, единая россия, лдпр, выборы в россии — 2024, политика
Россия, Республика Алтай, Единая Россия, ЛДПР, Выборы в России — 2024, Политика
"Единая Россия" побеждает на выборах в парламент Алтая с 53,84% голосов

ЕР лидирует на выборах в парламент Алтая с 53,84% после подсчета всех протоколов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПапка с символикой партии "Единая Россия"
Папка с символикой партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Папка с символикой партии "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в государственное собрание Республики Алтай с 53,84% голосов, второй идет ЛДПР с 18,17%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.
Согласно данным на онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на третьем месте - КПРФ с 13,63% голосов, на четвертом "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" с результатом 5,70%.
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Турчак побеждает на выборах главы Республики Алтай с 74,09 процента голосов
01:51
После обработки 100% протоколов "Новые люди" набирают 3,57% голосов, партия "Родина" – 1,65%.
 
РоссияРеспублика АлтайЕдиная РоссияЛДПРВыборы в России — 2024Политика
 
 
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