https://ria.ru/20240909/almaz-1971603450.html

В Якутии добыли алмаз весом 262,5 карата

В Якутии добыли алмаз весом 262,5 карата - РИА Новости, 09.09.2024

В Якутии добыли алмаз весом 262,5 карата

На месторождении Эбелях в Анабарском районе Якутии добыли крупный алмаз ювелирного качества весом 262,5 карата, сообщили в компании "Алроса". РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T14:11

2024-09-09T14:11

2024-09-09T15:18

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. На месторождении Эбелях в Анабарском районе Якутии добыли крупный алмаз ювелирного качества весом 262,5 карата, сообщили в компании "Алроса"."Алмаз обнаружили работники ночной смены компании "Алмазы Анабара" во время промывки алмазоносных песков", — уточнили в компании.Кристалл отправили на экспертизу.Это уже второй рекордный алмаз, который нашли в России менее чем за год. Так, 10 сентября 2023-го на этом же месторождении добыли кристалл весом 390,7 карата. Этот камень стал крупнейшим за последние десять лет ювелирным алмазом в России.Месторождение Эбелях знаменито крупными и цветными кристаллами. В 2017 году здесь добыли самый дорогой алмаз в истории России — чистый розовый кристалл 27,85 карата, из которого впоследствии огранили бриллиант "Призрак розы".

https://ria.ru/20240824/almaz-1968260465.html

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Варвара Скокшина

экономика, россия, архангельская область, павел маринычев, алроса