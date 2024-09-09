https://ria.ru/20240909/almaz-1971603450.html
В Якутии добыли алмаз весом 262,5 карата
В Якутии добыли алмаз весом 262,5 карата - РИА Новости, 09.09.2024
В Якутии добыли алмаз весом 262,5 карата
На месторождении Эбелях в Анабарском районе Якутии добыли крупный алмаз ювелирного качества весом 262,5 карата, сообщили в компании "Алроса". РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T14:11
2024-09-09T14:11
2024-09-09T15:18
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. На месторождении Эбелях в Анабарском районе Якутии добыли крупный алмаз ювелирного качества весом 262,5 карата, сообщили в компании "Алроса"."Алмаз обнаружили работники ночной смены компании "Алмазы Анабара" во время промывки алмазоносных песков", — уточнили в компании.Кристалл отправили на экспертизу.Это уже второй рекордный алмаз, который нашли в России менее чем за год. Так, 10 сентября 2023-го на этом же месторождении добыли кристалл весом 390,7 карата. Этот камень стал крупнейшим за последние десять лет ювелирным алмазом в России.Месторождение Эбелях знаменито крупными и цветными кристаллами. В 2017 году здесь добыли самый дорогой алмаз в истории России — чистый розовый кристалл 27,85 карата, из которого впоследствии огранили бриллиант "Призрак розы".
https://ria.ru/20240824/almaz-1968260465.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, архангельская область, павел маринычев, алроса
Экономика, Россия, Архангельская область, Павел Маринычев, Алроса
В Якутии добыли алмаз весом 262,5 карата
"Алроса" добыла в Якутии второй за год особо крупный алмаз весом 262,5 карата