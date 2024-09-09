https://ria.ru/20240909/akter-1971717620.html

Умер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера в "Звездных войнах"

Умер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера в "Звездных войнах" - РИА Новости, 10.09.2024

Умер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера в "Звездных войнах"

Американский актер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера в серии фильмов "Звездные войны", скончался в возрасте 93 лет, сообщает портал Deadline со ссылкой РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-09T23:50

2024-09-09T23:50

2024-09-10T00:07

культура

дарт вейдер ("звездные войны")

lucasfilm

джордж лукас

нью-йорк (город)

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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Американский актер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера в серии фильмов "Звездные войны", скончался в возрасте 93 лет, сообщает портал Deadline со ссылкой на представителей актера."Джеймс Эрл Джонс, прославленный актер, который озвучил злодея из "Звездных войн" Дарта Вейдера, снялся в "Поле его мечты" и многих других фильмах, а также удостоился премий "Эмми", "Грэмми", "Оскар" и "Тони", скончался сегодня утром (по местному времени - ред.) в округе Датчесс, штат Нью-Йорк. Ему было 93 года. Его представители в агентстве Independent Artist Group подтвердили эту новость Deadline", - сообщает портал в понедельник.Джонс получил почетного "Оскара" в 2012 году. Он сыграл в таких фильмах, как "Поездка в Америку" (1988), "Лучшие из лучших" (1989), а также "Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу" (1963)."Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов (первая и вторая трилогии по три серии) киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы - начало третьей трилогии, а затем и ряд других фильмов.

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дарт вейдер ("звездные войны"), lucasfilm, джордж лукас, нью-йорк (город)