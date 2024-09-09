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Умер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера в "Звездных войнах" - РИА Новости, 10.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:50 09.09.2024 (обновлено: 00:07 10.09.2024)
https://ria.ru/20240909/akter-1971717620.html
Умер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера в "Звездных войнах"
Умер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера в "Звездных войнах" - РИА Новости, 10.09.2024
Умер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера в "Звездных войнах"
Американский актер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера в серии фильмов "Звездные войны", скончался в возрасте 93 лет, сообщает портал Deadline со ссылкой РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-09T23:50
2024-09-10T00:07
культура
дарт вейдер ("звездные войны")
lucasfilm
джордж лукас
нью-йорк (город)
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Американский актер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера в серии фильмов "Звездные войны", скончался в возрасте 93 лет, сообщает портал Deadline со ссылкой на представителей актера."Джеймс Эрл Джонс, прославленный актер, который озвучил злодея из "Звездных войн" Дарта Вейдера, снялся в "Поле его мечты" и многих других фильмах, а также удостоился премий "Эмми", "Грэмми", "Оскар" и "Тони", скончался сегодня утром (по местному времени - ред.) в округе Датчесс, штат Нью-Йорк. Ему было 93 года. Его представители в агентстве Independent Artist Group подтвердили эту новость Deadline", - сообщает портал в понедельник.Джонс получил почетного "Оскара" в 2012 году. Он сыграл в таких фильмах, как "Поездка в Америку" (1988), "Лучшие из лучших" (1989), а также "Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу" (1963)."Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов (первая и вторая трилогии по три серии) киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы - начало третьей трилогии, а затем и ряд других фильмов.
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дарт вейдер ("звездные войны"), lucasfilm, джордж лукас, нью-йорк (город)
Культура, Дарт Вейдер ("Звездные войны"), Lucasfilm, Джордж Лукас, Нью-Йорк (город)
Умер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера в "Звездных войнах"

Актер Джеймс Эрл Джонс умер в возрасте 93 лет

© AP Photo / Rick RycroftАктер Джеймс Эрл Джонс
Актер Джеймс Эрл Джонс - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Rick Rycroft
Актер Джеймс Эрл Джонс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Американский актер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера в серии фильмов "Звездные войны", скончался в возрасте 93 лет, сообщает портал Deadline со ссылкой на представителей актера.
"Джеймс Эрл Джонс, прославленный актер, который озвучил злодея из "Звездных войн" Дарта Вейдера, снялся в "Поле его мечты" и многих других фильмах, а также удостоился премий "Эмми", "Грэмми", "Оскар" и "Тони", скончался сегодня утром (по местному времени - ред.) в округе Датчесс, штат Нью-Йорк. Ему было 93 года. Его представители в агентстве Independent Artist Group подтвердили эту новость Deadline", - сообщает портал в понедельник.
Джонс получил почетного "Оскара" в 2012 году. Он сыграл в таких фильмах, как "Поездка в Америку" (1988), "Лучшие из лучших" (1989), а также "Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу" (1963).
"Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов (первая и вторая трилогии по три серии) киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы - начало третьей трилогии, а затем и ряд других фильмов.
 
КультураДарт Вейдер ("Звездные войны")LucasfilmДжордж ЛукасНью-Йорк (город)
 
 
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