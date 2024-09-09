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В Адыгее за пять лет нарастили производство национального сыра в 1,5 раза - РИА Новости, 09.09.2024
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Республика Адыгея
 
11:13 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/adygeya-1971553174.html
В Адыгее за пять лет нарастили производство национального сыра в 1,5 раза
В Адыгее за пять лет нарастили производство национального сыра в 1,5 раза - РИА Новости, 09.09.2024
В Адыгее за пять лет нарастили производство национального сыра в 1,5 раза
В Адыгее за пять лет нарастили производство национального сыра и сырных продуктов более чем в 1,5 раза, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T11:13
2024-09-09T11:13
республика адыгея
майкоп
гиагинский район
мурат кумпилов
продукты
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МАЙКОП, 9 сен – РИА Новости. В Адыгее за пять лет нарастили производство национального сыра и сырных продуктов более чем в 1,5 раза, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Фестиваль адыгейского сыра прошел на Даховской поляне под Майкопом. Продукт является гастрономическим брендом региона. "За пять лет объем производства сыров и сырных продуктов в республике вырос с 17,1 тысячи тонн до 28,1 тысячи тонн", - говорится в сообщении со ссылкой на главу Адыгеи Мурата Кумпилова, который рассказал об этом в ходе праздничного мероприятия. "Только в Адыгее готовят настоящий адыгейский сыр, используя для этого старинные рецепты, от чего он получается вкусным и полезным для здоровья. Хотим, чтобы адыгейский сыр был как можно шире представлен на отечественном и иностранных рынках", – цитируется Кумпилов. Он также отметил, что сельхозпроизводители и молокозаводы республики постоянно модернизируют производство и расширяют линейку выпускаемой продукции. Ранее сообщалось, что в ходе фестиваля сыроделы из Гиагинского района республики изготовили и сплели "косичку" копченого сыра длиной 189 метров, и зафиксировали это в Книге рекордов России. Вес "косички" составил 195,8 килограмма. Для его приготовления понадобилось 2,5 тонны молока, 24 часа. Над рекордным экземпляром продукта трудились 12 человек. В прошлые годы в книгу были включены рекорды адыгейских сыроделов, которые изготовили головку адыгейского сыра весом более 140 килограммов, пожарили самый большой халюж с адыгейским сыром. Кроме того, в книгу занесен рекорд участников фестиваля по поеданию адыгейского сыра.
https://ria.ru/20240821/kumpilov-1967647113.html
https://ria.ru/20240827/msp-1968826240.html
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майкоп, гиагинский район, мурат кумпилов, продукты
Республика Адыгея, Майкоп, Гиагинский район, Мурат Кумпилов, Продукты

В Адыгее за пять лет нарастили производство национального сыра в 1,5 раза

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСыр "Адыгейский"
Сыр Адыгейский - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Сыр "Адыгейский"
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МАЙКОП, 9 сен – РИА Новости. В Адыгее за пять лет нарастили производство национального сыра и сырных продуктов более чем в 1,5 раза, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Фестиваль адыгейского сыра прошел на Даховской поляне под Майкопом. Продукт является гастрономическим брендом региона.
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"За пять лет объем производства сыров и сырных продуктов в республике вырос с 17,1 тысячи тонн до 28,1 тысячи тонн", - говорится в сообщении со ссылкой на главу Адыгеи Мурата Кумпилова, который рассказал об этом в ходе праздничного мероприятия.
"Только в Адыгее готовят настоящий адыгейский сыр, используя для этого старинные рецепты, от чего он получается вкусным и полезным для здоровья. Хотим, чтобы адыгейский сыр был как можно шире представлен на отечественном и иностранных рынках", – цитируется Кумпилов.
Он также отметил, что сельхозпроизводители и молокозаводы республики постоянно модернизируют производство и расширяют линейку выпускаемой продукции.
Ранее сообщалось, что в ходе фестиваля сыроделы из Гиагинского района республики изготовили и сплели "косичку" копченого сыра длиной 189 метров, и зафиксировали это в Книге рекордов России. Вес "косички" составил 195,8 килограмма. Для его приготовления понадобилось 2,5 тонны молока, 24 часа. Над рекордным экземпляром продукта трудились 12 человек. В прошлые годы в книгу были включены рекорды адыгейских сыроделов, которые изготовили головку адыгейского сыра весом более 140 килограммов, пожарили самый большой халюж с адыгейским сыром. Кроме того, в книгу занесен рекорд участников фестиваля по поеданию адыгейского сыра.
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Республика АдыгеяМайкопГиагинский районМурат КумпиловПродукты
 
 
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