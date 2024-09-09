В Адыгее за пять лет нарастили производство национального сыра в 1,5 раза
Сыр "Адыгейский"
МАЙКОП, 9 сен – РИА Новости. В Адыгее за пять лет нарастили производство национального сыра и сырных продуктов более чем в 1,5 раза, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Фестиваль адыгейского сыра прошел на Даховской поляне под Майкопом. Продукт является гастрономическим брендом региона.
"За пять лет объем производства сыров и сырных продуктов в республике вырос с 17,1 тысячи тонн до 28,1 тысячи тонн", - говорится в сообщении со ссылкой на главу Адыгеи Мурата Кумпилова, который рассказал об этом в ходе праздничного мероприятия.
"Только в Адыгее готовят настоящий адыгейский сыр, используя для этого старинные рецепты, от чего он получается вкусным и полезным для здоровья. Хотим, чтобы адыгейский сыр был как можно шире представлен на отечественном и иностранных рынках", – цитируется Кумпилов.
Он также отметил, что сельхозпроизводители и молокозаводы республики постоянно модернизируют производство и расширяют линейку выпускаемой продукции.
Ранее сообщалось, что в ходе фестиваля сыроделы из Гиагинского района республики изготовили и сплели "косичку" копченого сыра длиной 189 метров, и зафиксировали это в Книге рекордов России. Вес "косички" составил 195,8 килограмма. Для его приготовления понадобилось 2,5 тонны молока, 24 часа. Над рекордным экземпляром продукта трудились 12 человек. В прошлые годы в книгу были включены рекорды адыгейских сыроделов, которые изготовили головку адыгейского сыра весом более 140 килограммов, пожарили самый большой халюж с адыгейским сыром. Кроме того, в книгу занесен рекорд участников фестиваля по поеданию адыгейского сыра.
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