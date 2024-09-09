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Абрамченко лидирует на довыборах в Госдуму в Ростовской области
Абрамченко лидирует на довыборах в Госдуму в Ростовской области - РИА Новости, 09.09.2024
Абрамченко лидирует на довыборах в Госдуму в Ростовской области
Экс-заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко лидирует на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №152 в Ростовской области, набирая... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T00:00
2024-09-09T00:00
2024-09-09T00:01
политика
ростовская область
виктория абрамченко
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Экс-заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко лидирует на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №152 в Ростовской области, набирая 74,40% голосов после обработки 50,41% протоколов, следует из данных ЦИК. Абрамченко ("Единая Россия") набирает 74,40% голосов. Наталья Оськина (КПРФ) набирает 11,41% голосов, Максим Федоров ("Справедливая Россия - за правду") - 5,17% голосов.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ростовская область, виктория абрамченко, госдума рф, единая россия, кпрф, выборы в россии — 2024
Политика, Ростовская область, Виктория Абрамченко, Госдума РФ, Единая Россия, КПРФ, Выборы в России — 2024
Абрамченко лидирует на довыборах в Госдуму в Ростовской области
Абрамченко лидирует на довыборах в Госдуму в Ростовской области с 74,40% голосов