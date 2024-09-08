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Зеленский хочет, чтобы Мелони подтолкнула США к передаче Patriot, пишут СМИ - РИА Новости, 08.09.2024
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14:14 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/zelenskij-1971409858.html
Зеленский хочет, чтобы Мелони подтолкнула США к передаче Patriot, пишут СМИ
Зеленский хочет, чтобы Мелони подтолкнула США к передаче Patriot, пишут СМИ - РИА Новости, 08.09.2024
Зеленский хочет, чтобы Мелони подтолкнула США к передаче Patriot, пишут СМИ
Владимир Зеленский хотел бы, чтобы премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила посредником в переговорах США по передаче Киеву систем ПВО Partiot, сообщила... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T14:14
2024-09-08T14:14
в мире
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РИМ, 8 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский хотел бы, чтобы премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила посредником в переговорах США по передаче Киеву систем ПВО Partiot, сообщила со ссылкой на источники газета Messaggero. "Зеленский задумал посредническую роль для Рима. Он хотел бы, чтобы Мелони, председатель G7 до конца года, подтолкнула Вашингтон к передаче значительного числа Patriot до того, как звездно-полосатые выборы станут слишком близки”, - сообщила издание, говоря о переговорах Зеленского и Мелони на полях экономического форума в Черноббьо. Выборы в США, пишет газета, представляют решающий момент для Киев в зависимости от их результатов. На их встрече, отмечает Messaggero, речь также шла о передаче Украине второго комплекса ПВО Samp-T, которая была одобрена в июне. Поставку пришлось задержать из-за производственных трудностей: ранее министр обороны Италии Гвидо Крозетто жаловался на августовский отпуск у компании, которая должна была подготовить ЗРК. По последней информации, написала столичная газета, отправку Samp-T можно ожидать до конца сентября, в чем Мелони заверила Зеленского. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240906/orban-1971073521.html
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в мире, украина, италия, сша, владимир зеленский, джорджа мелони, сергей лавров, нато, g7
В мире, Украина, Италия, США, Владимир Зеленский, Джорджа Мелони, Сергей Лавров, НАТО, G7
Зеленский хочет, чтобы Мелони подтолкнула США к передаче Patriot, пишут СМИ

Messaggero: Зеленский хочет, чтобы Мелони посредничала в переговорах по Patriot

© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 8 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский хотел бы, чтобы премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила посредником в переговорах США по передаче Киеву систем ПВО Partiot, сообщила со ссылкой на источники газета Messaggero.
"Зеленский задумал посредническую роль для Рима. Он хотел бы, чтобы Мелони, председатель G7 до конца года, подтолкнула Вашингтон к передаче значительного числа Patriot до того, как звездно-полосатые выборы станут слишком близки”, - сообщила издание, говоря о переговорах Зеленского и Мелони на полях экономического форума в Черноббьо. Выборы в США, пишет газета, представляют решающий момент для Киев в зависимости от их результатов.
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На их встрече, отмечает Messaggero, речь также шла о передаче Украине второго комплекса ПВО Samp-T, которая была одобрена в июне. Поставку пришлось задержать из-за производственных трудностей: ранее министр обороны Италии Гвидо Крозетто жаловался на августовский отпуск у компании, которая должна была подготовить ЗРК. По последней информации, написала столичная газета, отправку Samp-T можно ожидать до конца сентября, в чем Мелони заверила Зеленского.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаИталияСШАВладимир ЗеленскийДжорджа МелониСергей ЛавровНАТОG7
 
 
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