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Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 08.09.2024
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11:15 08.09.2024 (обновлено: 11:21 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/zapad-1971376342.html
Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 08.09.2024
Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад и отразила три контратаки, потери противника составили до 550... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T11:15
2024-09-08T11:21
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад и отразила три контратаки, потери противника составили до 550 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 54-й механизированных, 77-й аэромобильной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ковшаровка, Петропавловка, Купянск-Узловой, Кругляковка, Боровая, Лозовая Харьковской области и Серебрянка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены три контратаки штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии."Потери противника составили до 550 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина "Козак", шесть автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119 производства США. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", "Квертус" и шесть полевых складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240907/vsu-1971314537.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение в зоне СВО

ВСУ потеряли до 550 военных в зоне ответственности группировки "Запад"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад и отразила три контратаки, потери противника составили до 550 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 54-й механизированных, 77-й аэромобильной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ковшаровка, Петропавловка, Купянск-Узловой, Кругляковка, Боровая, Лозовая Харьковской области и Серебрянка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, были отражены три контратаки штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии.
"Потери противника составили до 550 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина "Козак", шесть автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119 производства США. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", "Квертус" и шесть полевых складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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