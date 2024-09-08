https://ria.ru/20240908/zapad-1971376342.html

Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 08.09.2024

Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад и отразила три контратаки, потери противника составили до 550... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T11:15

2024-09-08T11:15

2024-09-08T11:21

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад и отразила три контратаки, потери противника составили до 550 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 54-й механизированных, 77-й аэромобильной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ковшаровка, Петропавловка, Купянск-Узловой, Кругляковка, Боровая, Лозовая Харьковской области и Серебрянка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены три контратаки штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии."Потери противника составили до 550 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина "Козак", шесть автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119 производства США. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", "Квертус" и шесть полевых складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240907/vsu-1971314537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, вооруженные силы украины