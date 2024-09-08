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Группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 08.09.2024
Группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, Украина потеряла до 625 военнослужащих, БМП "Козак", сообщили в Минобороны РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T11:34
2024-09-08T11:34
2024-09-08T11:34
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, Украина потеряла до 625 военнослужащих, БМП "Козак", сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 54-й механизированных, 10-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Часов Яр, Зализнянское, Григоровка, Северск и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 625 военнослужащих, боевую бронированную машину "Козак", восемь автомобилей, пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании, станцию радиоэлектронной борьбы. "Также уничтожено шесть полевых складов боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны противника
ВСУ потеряли до 625 военных в зоне ответственности группировки "Юг"