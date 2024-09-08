https://ria.ru/20240908/yug-1971379856.html

Группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны противника

Группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 08.09.2024

Группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны противника

Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, Украина потеряла до 625 военнослужащих, БМП "Козак", сообщили в Минобороны РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T11:34

2024-09-08T11:34

2024-09-08T11:34

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, Украина потеряла до 625 военнослужащих, БМП "Козак", сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 54-й механизированных, 10-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Часов Яр, Зализнянское, Григоровка, Северск и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 625 военнослужащих, боевую бронированную машину "Козак", восемь автомобилей, пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании, станцию радиоэлектронной борьбы. "Также уничтожено шесть полевых складов боеприпасов", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240907/vsu-1971314537.html

https://ria.ru/20240907/ukraina-1971293185.html

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Варвара Скокшина

в мире, великобритания, украина, россия, вооруженные силы украины