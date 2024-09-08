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Явка на выборах депутатов в Москве составила примерно 38 процентов
Явка на выборах депутатов в Москве составила примерно 38 процентов - РИА Новости, 08.09.2024
Явка на выборах депутатов в Москве составила примерно 38 процентов
Явка на выборах депутатов в Москве по состоянию на 15.00 составляет порядка 38%, сообщил журналистам заместишь председателя Московской городской избирательной... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T15:55
2024-09-08T15:55
2024-09-08T16:39
политика
москва
выборы в россии — 2024
дмитрий реут
московская городская избирательная комиссия
московская городская дума
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах депутатов в Москве по состоянию на 15.00 составляет порядка 38%, сообщил журналистам заместишь председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут."Примерно 38 процентов", - сказал Реут, отвечая на вопрос о показателях явки в Москве.Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, выборы в россии — 2024, дмитрий реут , московская городская избирательная комиссия, московская городская дума
Политика, Москва, Выборы в России — 2024, Дмитрий Реут , Московская городская избирательная комиссия, Московская городская дума
Явка на выборах депутатов в Москве составила примерно 38 процентов
МГИК: явка на выборах депутатов в Москве к 15.00 мск, составляет примерно 38%