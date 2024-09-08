https://ria.ru/20240908/yavka-1971427633.html

Явка на выборах депутатов в Москве составила примерно 38 процентов

Явка на выборах депутатов в Москве составила примерно 38 процентов - РИА Новости, 08.09.2024

Явка на выборах депутатов в Москве составила примерно 38 процентов

Явка на выборах депутатов в Москве по состоянию на 15.00 составляет порядка 38%, сообщил журналистам заместишь председателя Московской городской избирательной... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T15:55

2024-09-08T15:55

2024-09-08T16:39

политика

москва

выборы в россии — 2024

дмитрий реут

московская городская избирательная комиссия

московская городская дума

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971428619_0:78:3000:1766_1920x0_80_0_0_ee6a7f2942354234bc5bbc6a2199a942.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах депутатов в Москве по состоянию на 15.00 составляет порядка 38%, сообщил журналистам заместишь председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут."Примерно 38 процентов", - сказал Реут, отвечая на вопрос о показателях явки в Москве.Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, москва, выборы в россии — 2024, дмитрий реут , московская городская избирательная комиссия, московская городская дума