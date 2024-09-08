https://ria.ru/20240908/yavka-1971427390.html

Явка на голосование через платформу ДЭГ достигла 88 процентов

Явка на голосование через платформу ДЭГ достигла 88 процентов - РИА Новости, 08.09.2024

Явка на голосование через платформу ДЭГ достигла 88 процентов

Явка на выборы в России через платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на 15:00 мск составила 88%, сообщило Минцифры. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T15:51

2024-09-08T15:51

2024-09-08T16:17

россия

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Явка на выборы в России через платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на 15:00 мск составила 88%, сообщило Минцифры."К дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) присоединились еще четыре региона: Алтайский край, Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика и Ярославская область. Общая явка на федеральной платформе на 15:00 мск 8 сентября составляет 88%", — подчеркнули в ведомстве.Лидерами по явке через ДЭГ стали Республика Марий Эл, Республика Алтай, Липецкая, Вологодская и Костромская области. Дистанционно можно принять участие в выборах глав субъектов, региональных парламентов и органов местного самоуправления.В Минцифры отметили, что в этом году платформа ДЭГ применяется в 25 субъектах Федерации, голосование там длится от одного до трех дней. В свою очередь, жители Москвы могут отдать свой голос на региональном портале.С 6 по 8 сентября в России проходят выборы различного уровня — всего около четырех тысяч кампаний. В 21 регионе избирают глав администраций — это Республика Алтай, Башкирия, Калмыкия, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Курганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Оренбургская, Самарская, Сахалинская, Тульская, Челябинская, Кемеровская области и Санкт-Петербург. В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выберут региональные парламенты.Кроме того, в 13 регионах, в том числе в Москве, выбирают депутатов местных законодательных собраний, а в Абакане и Анадыре — глав административных центров.В большинстве регионов голосование продлится три дня, основным станет 8 сентября.

https://ria.ru/20240908/kemerovo-1971374097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, выборы в россии — 2024