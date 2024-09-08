Рейтинг@Mail.ru
Явка на голосование через платформу ДЭГ достигла 88 процентов - РИА Новости, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 08.09.2024 (обновлено: 16:17 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/yavka-1971427390.html
Явка на голосование через платформу ДЭГ достигла 88 процентов
Явка на голосование через платформу ДЭГ достигла 88 процентов - РИА Новости, 08.09.2024
Явка на голосование через платформу ДЭГ достигла 88 процентов
Явка на выборы в России через платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на 15:00 мск составила 88%, сообщило Минцифры. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T15:51
2024-09-08T16:17
россия
выборы в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971032653_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_8b19d6acf04885471a8666be05c295d2.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Явка на выборы в России через платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на 15:00 мск составила 88%, сообщило Минцифры.&quot;К дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) присоединились еще четыре региона: Алтайский край, Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика и Ярославская область. Общая явка на федеральной платформе на 15:00 мск 8 сентября составляет 88%&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Лидерами по явке через ДЭГ стали Республика Марий Эл, Республика Алтай, Липецкая, Вологодская и Костромская области. Дистанционно можно принять участие в выборах глав субъектов, региональных парламентов и органов местного самоуправления.В Минцифры отметили, что в этом году платформа ДЭГ применяется в 25 субъектах Федерации, голосование там длится от одного до трех дней. В свою очередь, жители Москвы могут отдать свой голос на региональном портале.С 6 по 8 сентября в России проходят выборы различного уровня — всего около четырех тысяч кампаний. В 21 регионе избирают глав администраций — это Республика Алтай, Башкирия, Калмыкия, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Курганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Оренбургская, Самарская, Сахалинская, Тульская, Челябинская, Кемеровская области и Санкт-Петербург. В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выберут региональные парламенты.Кроме того, в 13 регионах, в том числе в Москве, выбирают депутатов местных законодательных собраний, а в Абакане и Анадыре — глав административных центров.В большинстве регионов голосование продлится три дня, основным станет 8 сентября.
https://ria.ru/20240908/kemerovo-1971374097.html
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971032653_11:0:2678:2000_1920x0_80_0_0_9a6b9e054effc2faf4705afa9bb60f1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, выборы в россии — 2024
Россия, Выборы в России — 2024
Явка на голосование через платформу ДЭГ достигла 88 процентов

Минцифры: явка на голосование через платформу ДЭГ к 15:00 составила 88 процентов

© АГН "Москва" / Александр АвиловДистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы
Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Явка на выборы в России через платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на 15:00 мск составила 88%, сообщило Минцифры.
«

"К дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) присоединились еще четыре региона: Алтайский край, Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика и Ярославская область. Общая явка на федеральной платформе на 15:00 мск 8 сентября составляет 88%", — подчеркнули в ведомстве.

Люди голосуют на избирательном участке в Кемерово. 8 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Кемеровская область лидирует по явке на выборах глав регионов
Вчера, 11:03
Лидерами по явке через ДЭГ стали Республика Марий Эл, Республика Алтай, Липецкая, Вологодская и Костромская области. Дистанционно можно принять участие в выборах глав субъектов, региональных парламентов и органов местного самоуправления.
В Минцифры отметили, что в этом году платформа ДЭГ применяется в 25 субъектах Федерации, голосование там длится от одного до трех дней. В свою очередь, жители Москвы могут отдать свой голос на региональном портале.
С 6 по 8 сентября в России проходят выборы различного уровня — всего около четырех тысяч кампаний. В 21 регионе избирают глав администраций — это Республика Алтай, Башкирия, Калмыкия, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Курганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Оренбургская, Самарская, Сахалинская, Тульская, Челябинская, Кемеровская области и Санкт-Петербург. В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выберут региональные парламенты.
Кроме того, в 13 регионах, в том числе в Москве, выбирают депутатов местных законодательных собраний, а в Абакане и Анадыре — глав административных центров.
В большинстве регионов голосование продлится три дня, основным станет 8 сентября.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
РоссияВыборы в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала