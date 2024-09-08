Явка на голосование через платформу ДЭГ достигла 88 процентов
Минцифры: явка на голосование через платформу ДЭГ к 15:00 составила 88 процентов
© АГН "Москва" / Александр АвиловДистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы
Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Явка на выборы в России через платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на 15:00 мск составила 88%, сообщило Минцифры.
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"К дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) присоединились еще четыре региона: Алтайский край, Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика и Ярославская область. Общая явка на федеральной платформе на 15:00 мск 8 сентября составляет 88%", — подчеркнули в ведомстве.
Лидерами по явке через ДЭГ стали Республика Марий Эл, Республика Алтай, Липецкая, Вологодская и Костромская области. Дистанционно можно принять участие в выборах глав субъектов, региональных парламентов и органов местного самоуправления.
В Минцифры отметили, что в этом году платформа ДЭГ применяется в 25 субъектах Федерации, голосование там длится от одного до трех дней. В свою очередь, жители Москвы могут отдать свой голос на региональном портале.
С 6 по 8 сентября в России проходят выборы различного уровня — всего около четырех тысяч кампаний. В 21 регионе избирают глав администраций — это Республика Алтай, Башкирия, Калмыкия, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Курганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Оренбургская, Самарская, Сахалинская, Тульская, Челябинская, Кемеровская области и Санкт-Петербург. В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выберут региональные парламенты.
В большинстве регионов голосование продлится три дня, основным станет 8 сентября.
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