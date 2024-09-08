https://ria.ru/20240908/yavka-1971390350.html

Явка на выборах в Курской области составила 53,47 процента

Явка на выборах в Курской области составила 53,47 процента - РИА Новости, 08.09.2024

Явка на выборах в Курской области составила 53,47 процента

Явка на выборах губернатора Курской области на 12.00 (совпадает с мск) воскресенья с учетом ДЭГ составила 56,43% сообщил журналистам заместитель председателя... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T12:39

2024-09-08T12:39

2024-09-08T12:42

политика

курская область

выборы в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971381260_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_7f795e25ceb9062c7bf56f42b250f15a.jpg

КУРСК, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Курской области на 12.00 (совпадает с мск) воскресенья с учетом ДЭГ составила 56,43% сообщил журналистам заместитель председателя избирательной комиссии региона Евгений Черкашин."Данные о явке на 12 часов. Она составила без ДЭГ 53,47. Ну, а если учитывать данные дистанционного и электронного голосования, 56,43% от количества избирателей. Комиссии работают в штатном режиме", - сказал Черкашин.Нарушений, которые могли бы повлиять на результат, нет, сообщила журналистам представитель Штаба независимых наблюдателей Ольга Сердюкова.Явка жителей региона на выборах губернатора Курской области в 2019 году, которые проходили в один день, на это же время составляла 14.96%.В Курской области 6-8 сентября проходят выборы губернатора и депутатов органов местного самоуправления. На пост главы региона претендуют четыре человека: действующий врио губернатора Алексей Смирнов (Единая Россия), Геннадий Баев (Справедливая Россия - Патриоты - За правду), Алексей Бобовников (КПРФ) и Алексей Томанов (ЛДПР).

https://ria.ru/20240908/javka-1971388728.html

https://ria.ru/20240908/sahalin-1971389912.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, курская область, выборы в россии — 2024