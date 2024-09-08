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Явка на выборах в Курской области составила 53,47 процента - РИА Новости, 08.09.2024
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12:39 08.09.2024 (обновлено: 12:42 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/yavka-1971390350.html
Явка на выборах в Курской области составила 53,47 процента
Явка на выборах в Курской области составила 53,47 процента - РИА Новости, 08.09.2024
Явка на выборах в Курской области составила 53,47 процента
Явка на выборах губернатора Курской области на 12.00 (совпадает с мск) воскресенья с учетом ДЭГ составила 56,43% сообщил журналистам заместитель председателя... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T12:39
2024-09-08T12:42
политика
курская область
выборы в россии — 2024
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КУРСК, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Курской области на 12.00 (совпадает с мск) воскресенья с учетом ДЭГ составила 56,43% сообщил журналистам заместитель председателя избирательной комиссии региона Евгений Черкашин."Данные о явке на 12 часов. Она составила без ДЭГ 53,47. Ну, а если учитывать данные дистанционного и электронного голосования, 56,43% от количества избирателей. Комиссии работают в штатном режиме", - сказал Черкашин.Нарушений, которые могли бы повлиять на результат, нет, сообщила журналистам представитель Штаба независимых наблюдателей Ольга Сердюкова.Явка жителей региона на выборах губернатора Курской области в 2019 году, которые проходили в один день, на это же время составляла 14.96%.В Курской области 6-8 сентября проходят выборы губернатора и депутатов органов местного самоуправления. На пост главы региона претендуют четыре человека: действующий врио губернатора Алексей Смирнов (Единая Россия), Геннадий Баев (Справедливая Россия - Патриоты - За правду), Алексей Бобовников (КПРФ) и Алексей Томанов (ЛДПР).
https://ria.ru/20240908/javka-1971388728.html
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политика, курская область, выборы в россии — 2024
Политика, Курская область, Выборы в России — 2024
Явка на выборах в Курской области составила 53,47 процента

Явка на выборах губернатора Курской области к 12:00 составила 53,47 процента

© РИА Новости / Руслан Журкин | Перейти в медиабанкИзбиратель голосует на выборах губернатора Курской области в Курске
Избиратель голосует на выборах губернатора Курской области в Курске - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Руслан Журкин
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Избиратель голосует на выборах губернатора Курской области в Курске
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КУРСК, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Курской области на 12.00 (совпадает с мск) воскресенья с учетом ДЭГ составила 56,43% сообщил журналистам заместитель председателя избирательной комиссии региона Евгений Черкашин.
"Данные о явке на 12 часов. Она составила без ДЭГ 53,47. Ну, а если учитывать данные дистанционного и электронного голосования, 56,43% от количества избирателей. Комиссии работают в штатном режиме", - сказал Черкашин.
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Нарушений, которые могли бы повлиять на результат, нет, сообщила журналистам представитель Штаба независимых наблюдателей Ольга Сердюкова.
Явка жителей региона на выборах губернатора Курской области в 2019 году, которые проходили в один день, на это же время составляла 14.96%.
В Курской области 6-8 сентября проходят выборы губернатора и депутатов органов местного самоуправления. На пост главы региона претендуют четыре человека: действующий врио губернатора Алексей Смирнов (Единая Россия), Геннадий Баев (Справедливая Россия - Патриоты - За правду), Алексей Бобовников (КПРФ) и Алексей Томанов (ЛДПР).
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