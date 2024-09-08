https://ria.ru/20240908/yavka-1971390350.html
Явка на выборах в Курской области составила 53,47 процента
Явка на выборах в Курской области составила 53,47 процента - РИА Новости, 08.09.2024
Явка на выборах в Курской области составила 53,47 процента
Явка на выборах губернатора Курской области на 12.00 (совпадает с мск) воскресенья с учетом ДЭГ составила 56,43% сообщил журналистам заместитель председателя... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T12:39
2024-09-08T12:39
2024-09-08T12:42
политика
курская область
выборы в россии — 2024
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КУРСК, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Курской области на 12.00 (совпадает с мск) воскресенья с учетом ДЭГ составила 56,43% сообщил журналистам заместитель председателя избирательной комиссии региона Евгений Черкашин."Данные о явке на 12 часов. Она составила без ДЭГ 53,47. Ну, а если учитывать данные дистанционного и электронного голосования, 56,43% от количества избирателей. Комиссии работают в штатном режиме", - сказал Черкашин.Нарушений, которые могли бы повлиять на результат, нет, сообщила журналистам представитель Штаба независимых наблюдателей Ольга Сердюкова.Явка жителей региона на выборах губернатора Курской области в 2019 году, которые проходили в один день, на это же время составляла 14.96%.В Курской области 6-8 сентября проходят выборы губернатора и депутатов органов местного самоуправления. На пост главы региона претендуют четыре человека: действующий врио губернатора Алексей Смирнов (Единая Россия), Геннадий Баев (Справедливая Россия - Патриоты - За правду), Алексей Бобовников (КПРФ) и Алексей Томанов (ЛДПР).
https://ria.ru/20240908/javka-1971388728.html
https://ria.ru/20240908/sahalin-1971389912.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, курская область, выборы в россии — 2024
Политика, Курская область, Выборы в России — 2024
Явка на выборах в Курской области составила 53,47 процента
Явка на выборах губернатора Курской области к 12:00 составила 53,47 процента
КУРСК, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Курской области на 12.00 (совпадает с мск) воскресенья с учетом ДЭГ составила 56,43% сообщил журналистам заместитель председателя избирательной комиссии региона Евгений Черкашин.
"Данные о явке на 12 часов. Она составила без ДЭГ 53,47. Ну, а если учитывать данные дистанционного и электронного голосования, 56,43% от количества избирателей. Комиссии работают в штатном режиме", - сказал Черкашин.
Нарушений, которые могли бы повлиять на результат, нет, сообщила журналистам представитель Штаба независимых наблюдателей Ольга Сердюкова.
Явка жителей региона на выборах губернатора Курской области в 2019 году, которые проходили в один день, на это же время составляла 14.96%.
В Курской области 6-8 сентября проходят выборы губернатора и депутатов органов местного самоуправления. На пост главы региона претендуют четыре человека: действующий врио губернатора Алексей Смирнов
(Единая Россия
), Геннадий Баев (Справедливая Россия - Патриоты - За правду), Алексей Бобовников (КПРФ
) и Алексей Томанов (ЛДПР
).