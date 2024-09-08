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Явка на выборах главы Хабаровского края превысила 23 процента

Явка на выборах главы Хабаровского края превысила 23 процента - РИА Новости, 08.09.2024

Явка на выборах главы Хабаровского края превысила 23 процента

Явка в третий, основной день голосования на выборах губернатора Хабаровского края на 10.00 по местному времени (3.00 мск) составила 23,32%, сообщает краевая... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T03:35

2024-09-08T03:35

2024-09-08T03:35

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ХАБАРОВСК, 8 сен - РИА Новости. Явка в третий, основной день голосования на выборах губернатора Хабаровского края на 10.00 по местному времени (3.00 мск) составила 23,32%, сообщает краевая избирательная комиссия. Досрочные выборы губернатора проходят в регионе в течение 6, 7 и 8 сентября. "Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Хабаровского края на 10.00 (3.00 мск) 8 сентября составила 23,32%", - сообщает крайизбирком. Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин проголосовал в пятницу и призвал всех жителей региона прийти на выборы. За кресло главы региона борются четыре кандидата: врио губернатора Демешин ("Единая Россия"), уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Петр Перевезенцев (КПРФ), генеральный директор ООО "Балтимор-Амур" Сергей Прокопьев ("Коммунисты России") и депутат Государственной думы Роза Чемерис ("Новые люди").

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политика, хабаровский край, дмитрий демешин, единая россия, кпрф, коммунисты россии, выборы в россии — 2024, россия