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Подполье сообщило о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 08.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:00 08.09.2024 (обновлено: 14:28 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/vzryvy-1971407242.html
Подполье сообщило о взрывах в Одесской области
Подполье сообщило о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 08.09.2024
Подполье сообщило о взрывах в Одесской области
Взрывы прозвучали в ночь на воскресенье на границе Одесской области и Румынии, с румынской стороны из населенных пунктов Переправа и Килия-Веке велся огонь... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T14:00
2024-09-08T14:28
специальная военная операция на украине
румыния
одесская область
дунай (река)
сергей лебедев
в мире
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в ночь на воскресенье на границе Одесской области и Румынии, с румынской стороны из населенных пунктов Переправа и Килия-Веке велся огонь систем противовоздушной обороны по БПЛА, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "В Измаильском районе по городу Вилково около 3.00 8 сентября была нанесена серия ударов... По сообщениям сопротивления, на турбазе "Пеликан", (которая находится - ред.) рядом с портовой зоной, расположились иностранцы. И на территории бывшей Вилковской исправительной колонии №141 с помощью иностранных специалистов собирали БПЛА и водные дроны. Также сообщается, что по нашим БПЛА работало ПВО с румынской стороны с населенных пунктов: Переправа и Килия-Веке," - заявил Лебедев РИА Новости. По информации собеседника агентства, раненных и погибших в результате взрывов вывезли через Дунай на территорию Румынии. Точное их число неизвестно, однако, по оценкам сопротивления, их может быть не менее сотни.
https://ria.ru/20240908/vzryv-1971372492.html
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румыния
одесская область
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румыния, одесская область, дунай (река), сергей лебедев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Румыния, Одесская область, Дунай (река), Сергей Лебедев, В мире
Подполье сообщило о взрывах в Одесской области

Подполье сообщило о взрывах на границе Одесской области и Румынии

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в ночь на воскресенье на границе Одесской области и Румынии, с румынской стороны из населенных пунктов Переправа и Килия-Веке велся огонь систем противовоздушной обороны по БПЛА, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"В Измаильском районе по городу Вилково около 3.00 8 сентября была нанесена серия ударов... По сообщениям сопротивления, на турбазе "Пеликан", (которая находится - ред.) рядом с портовой зоной, расположились иностранцы. И на территории бывшей Вилковской исправительной колонии №141 с помощью иностранных специалистов собирали БПЛА и водные дроны. Также сообщается, что по нашим БПЛА работало ПВО с румынской стороны с населенных пунктов: Переправа и Килия-Веке," - заявил Лебедев РИА Новости.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
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Вчера, 10:52
По информации собеседника агентства, раненных и погибших в результате взрывов вывезли через Дунай на территорию Румынии.
Точное их число неизвестно, однако, по оценкам сопротивления, их может быть не менее сотни.
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Специальная военная операция на УкраинеРумынияОдесская областьДунай (река)Сергей ЛебедевВ мире
 
 
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