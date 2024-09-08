https://ria.ru/20240908/vzryvy-1971407242.html

Подполье сообщило о взрывах в Одесской области

Подполье сообщило о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 08.09.2024

Подполье сообщило о взрывах в Одесской области

Взрывы прозвучали в ночь на воскресенье на границе Одесской области и Румынии, с румынской стороны из населенных пунктов Переправа и Килия-Веке велся огонь... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T14:00

2024-09-08T14:00

2024-09-08T14:28

специальная военная операция на украине

румыния

одесская область

дунай (река)

сергей лебедев

в мире

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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в ночь на воскресенье на границе Одесской области и Румынии, с румынской стороны из населенных пунктов Переправа и Килия-Веке велся огонь систем противовоздушной обороны по БПЛА, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "В Измаильском районе по городу Вилково около 3.00 8 сентября была нанесена серия ударов... По сообщениям сопротивления, на турбазе "Пеликан", (которая находится - ред.) рядом с портовой зоной, расположились иностранцы. И на территории бывшей Вилковской исправительной колонии №141 с помощью иностранных специалистов собирали БПЛА и водные дроны. Также сообщается, что по нашим БПЛА работало ПВО с румынской стороны с населенных пунктов: Переправа и Килия-Веке," - заявил Лебедев РИА Новости. По информации собеседника агентства, раненных и погибших в результате взрывов вывезли через Дунай на территорию Румынии. Точное их число неизвестно, однако, по оценкам сопротивления, их может быть не менее сотни.

https://ria.ru/20240908/vzryv-1971372492.html

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румыния

одесская область

дунай (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

румыния, одесская область, дунай (река), сергей лебедев, в мире