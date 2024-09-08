https://ria.ru/20240908/vzryvy-1971407242.html
Подполье сообщило о взрывах в Одесской области
Подполье сообщило о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 08.09.2024
Подполье сообщило о взрывах в Одесской области
Взрывы прозвучали в ночь на воскресенье на границе Одесской области и Румынии, с румынской стороны из населенных пунктов Переправа и Килия-Веке велся огонь... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T14:00
2024-09-08T14:00
2024-09-08T14:28
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в ночь на воскресенье на границе Одесской области и Румынии, с румынской стороны из населенных пунктов Переправа и Килия-Веке велся огонь систем противовоздушной обороны по БПЛА, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "В Измаильском районе по городу Вилково около 3.00 8 сентября была нанесена серия ударов... По сообщениям сопротивления, на турбазе "Пеликан", (которая находится - ред.) рядом с портовой зоной, расположились иностранцы. И на территории бывшей Вилковской исправительной колонии №141 с помощью иностранных специалистов собирали БПЛА и водные дроны. Также сообщается, что по нашим БПЛА работало ПВО с румынской стороны с населенных пунктов: Переправа и Килия-Веке," - заявил Лебедев РИА Новости. По информации собеседника агентства, раненных и погибших в результате взрывов вывезли через Дунай на территорию Румынии. Точное их число неизвестно, однако, по оценкам сопротивления, их может быть не менее сотни.
https://ria.ru/20240908/vzryv-1971372492.html
https://ria.ru/20240907/vzryv-1971334074.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
румыния, одесская область, дунай (река), сергей лебедев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Румыния, Одесская область, Дунай (река), Сергей Лебедев, В мире
Подполье сообщило о взрывах в Одесской области
Подполье сообщило о взрывах на границе Одесской области и Румынии
ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в ночь на воскресенье на границе Одесской области и Румынии, с румынской стороны из населенных пунктов Переправа и Килия-Веке велся огонь систем противовоздушной обороны по БПЛА, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"В Измаильском районе по городу Вилково около 3.00 8 сентября была нанесена серия ударов... По сообщениям сопротивления, на турбазе "Пеликан", (которая находится - ред.) рядом с портовой зоной, расположились иностранцы. И на территории бывшей Вилковской исправительной колонии №141 с помощью иностранных специалистов собирали БПЛА и водные дроны. Также сообщается, что по нашим БПЛА работало ПВО с румынской стороны с населенных пунктов: Переправа и Килия-Веке," - заявил Лебедев РИА Новости.
По информации собеседника агентства, раненных и погибших в результате взрывов вывезли через Дунай на территорию Румынии
.
Точное их число неизвестно, однако, по оценкам сопротивления, их может быть не менее сотни.