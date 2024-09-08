https://ria.ru/20240908/vzryvy-1971344503.html

В Сумах раздаются взрывы, сообщили украинские СМИ

В Сумах раздаются взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 08.09.2024

В Сумах раздаются взрывы, сообщили украинские СМИ

В Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский "24 канал" в Telegram. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T04:06

2024-09-08T04:06

2024-09-08T08:24

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

в мире

украина

сумы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский "24 канал" в Telegram. "В Сумах слышали взрывы", — говорится в публикации. Поздним вечером субботы украинские СМИ уже предупреждали о взрывах в городе. Российская армия начала ликвидацию украинской инфраструктуры десятого октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят киевские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.

https://ria.ru/20240907/dnr-1971334599.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

сумы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф, в мире, украина, сумы