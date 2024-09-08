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В Сумах раздаются взрывы, сообщили украинские СМИ
В Сумах раздаются взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 08.09.2024
В Сумах раздаются взрывы, сообщили украинские СМИ
В Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский "24 канал" в Telegram. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T04:06
2024-09-08T04:06
2024-09-08T08:24
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский "24 канал" в Telegram. "В Сумах слышали взрывы", — говорится в публикации. Поздним вечером субботы украинские СМИ уже предупреждали о взрывах в городе. Российская армия начала ликвидацию украинской инфраструктуры десятого октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят киевские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.
https://ria.ru/20240907/dnr-1971334599.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, в мире, украина, сумы
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, В мире, Украина, Сумы
В Сумах раздаются взрывы, сообщили украинские СМИ
"24 канал": в Сумах прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский "24 канал" в Telegram.
"В Сумах слышали взрывы", — говорится в публикации.
Поздним вечером субботы украинские СМИ уже предупреждали о взрывах в городе.
Российская армия начала ликвидацию украинской инфраструктуры десятого октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят киевские спецслужбы.
Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.