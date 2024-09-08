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Взрыв в Киеве произошел на территории автотранспортного предприятия - РИА Новости, 08.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:52 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/vzryv-1971372492.html
Взрыв в Киеве произошел на территории автотранспортного предприятия
Взрыв в Киеве произошел на территории автотранспортного предприятия - РИА Новости, 08.09.2024
Взрыв в Киеве произошел на территории автотранспортного предприятия
Взрыв в Киеве произошел на территории автотранспортного предприятия, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T10:52
2024-09-08T10:52
специальная военная операция на украине
в мире
киев
виталий кличко
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Взрыв в Киеве произошел на территории автотранспортного предприятия, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. Ранее в воскресенье украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Киеве, после которых был виден столб дыма. Воздушная тревога при этом не объявлялась. "В Голосеевском районе столицы на территории АТП произошел взрыв пока неизвестного происхождения. Частично разрушено двухэтажное здание. Пожара нет. Под завалами могут быть люди. Экстренные службы уже работают на месте", - написал Кличко.
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в мире, киев, виталий кличко, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Виталий Кличко, Страна.ua
Взрыв в Киеве произошел на территории автотранспортного предприятия

Кличко: взрыв в Киеве произошел на территории автотранспортного предприятия

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Взрыв в Киеве произошел на территории автотранспортного предприятия, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Ранее в воскресенье украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Киеве, после которых был виден столб дыма. Воздушная тревога при этом не объявлялась.
"В Голосеевском районе столицы на территории АТП произошел взрыв пока неизвестного происхождения. Частично разрушено двухэтажное здание. Пожара нет. Под завалами могут быть люди. Экстренные службы уже работают на месте", - написал Кличко.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВиталий КличкоСтрана.ua
 
 
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