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Взрыв в Киеве произошел на территории автотранспортного предприятия
Взрыв в Киеве произошел на территории автотранспортного предприятия - РИА Новости, 08.09.2024
Взрыв в Киеве произошел на территории автотранспортного предприятия
Взрыв в Киеве произошел на территории автотранспортного предприятия, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T10:52
2024-09-08T10:52
2024-09-08T10:52
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Взрыв в Киеве произошел на территории автотранспортного предприятия, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. Ранее в воскресенье украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Киеве, после которых был виден столб дыма. Воздушная тревога при этом не объявлялась. "В Голосеевском районе столицы на территории АТП произошел взрыв пока неизвестного происхождения. Частично разрушено двухэтажное здание. Пожара нет. Под завалами могут быть люди. Экстренные службы уже работают на месте", - написал Кличко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Взрыв в Киеве произошел на территории автотранспортного предприятия
Кличко: взрыв в Киеве произошел на территории автотранспортного предприятия