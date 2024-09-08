https://ria.ru/20240908/vzryv-1971372492.html

Взрыв в Киеве произошел на территории автотранспортного предприятия

Взрыв в Киеве произошел на территории автотранспортного предприятия - РИА Новости, 08.09.2024

Взрыв в Киеве произошел на территории автотранспортного предприятия

Взрыв в Киеве произошел на территории автотранспортного предприятия, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T10:52

2024-09-08T10:52

2024-09-08T10:52

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Взрыв в Киеве произошел на территории автотранспортного предприятия, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. Ранее в воскресенье украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Киеве, после которых был виден столб дыма. Воздушная тревога при этом не объявлялась. "В Голосеевском районе столицы на территории АТП произошел взрыв пока неизвестного происхождения. Частично разрушено двухэтажное здание. Пожара нет. Под завалами могут быть люди. Экстренные службы уже работают на месте", - написал Кличко.

https://ria.ru/20240907/vsu-1971314537.html

киев

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, виталий кличко, страна.ua