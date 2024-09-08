Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде открыли выставку о яхтах императорского двора - РИА Новости, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:47 08.09.2024 (обновлено: 10:11 09.09.2024)
https://ria.ru/20240908/vystavka-1971534098.html
В Калининграде открыли выставку о яхтах императорского двора
В Калининграде открыли выставку о яхтах императорского двора - РИА Новости, 09.09.2024
В Калининграде открыли выставку о яхтах императорского двора
Уникальная коллекция яхтенных императорских сервизов, одежда, предметы роскошного быта на яхтах Петра I, Николая I, Николая II , картины и фотографии привезли в РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-08T21:47
2024-09-09T10:11
культура
калининград
николай i
петр i
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971530750_0:25:819:486_1920x0_80_0_0_0f1f6482b0d11ea68942a75571868d2d.jpg
КАЛИНИНГРАД, 8 сен — РИА Новости. Уникальная коллекция яхтенных императорских сервизов, одежда, предметы роскошного быта на яхтах Петра I, Николая I, Николая II , картины и фотографии привезли в Калининград сотрудники Государственного музея- заповедника "Петергоф", рассказал на открытии выставки журналистам генеральный директор музея- заповедника Роман Ковриков. "Это совместный выставочный проект музея Мирового океана и Государственного музея-заповедника "Петергоф". Для нас это уже плановая работа, мы не первый раз приезжаем с выставками в музей Мирового океана. Но в этот раз мы привезли, наверно, лучшие наши предметы, связанные с императорскими яхтами", - сказал Ковриков. По словам генерального директора Петергофского музея, в настоящее время работают несколько совместных проектов с музеем Мирового океана в Калининграде. В планах - проект, связанный с тематикой Великой Отечественной войны. Он смысловой, свяжет начало войны и ее завершение. При этом Ковриков отметил, что есть определенные логистические проблемы доставки экспонатов в Калининград, но "трудности все равно будем преодолевать". "Важно и необходимо поддерживать Калининград и калининградцев, не смотря на сложности логистические, которые безусловно есть. Мы все равно будем преодолевать. У нас выставка не просто открывалась. На паром очередь нужно выстоять большую. Но это абсолютно нас не останавливает, мы будем возить еще и еще", - добавил Ковриков.
https://ria.ru/20240908/romanovy-1971410614.html
https://ria.ru/20240905/vystavka-1970862902.html
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971530750_0:0:819:614_1920x0_80_0_0_8a7178dd5acc0a161d101efbd06f8126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининград, николай i, петр i
Культура, Калининград, Николай I, Петр I
В Калининграде открыли выставку о яхтах императорского двора

Музей Петергофа в Калининграде открыл выставку о яхтах императорского двора

© Фото : ГМЗ "Петергоф"В выставочном комплексе "Пакгауз" Музея Мирового океана открылась выставка "Императорские яхты"
В выставочном комплексе Пакгауз Музея Мирового океана открылась выставка Императорские яхты - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фото : ГМЗ "Петергоф"
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 8 сен — РИА Новости. Уникальная коллекция яхтенных императорских сервизов, одежда, предметы роскошного быта на яхтах Петра I, Николая I, Николая II , картины и фотографии привезли в Калининград сотрудники Государственного музея- заповедника "Петергоф", рассказал на открытии выставки журналистам генеральный директор музея- заповедника Роман Ковриков.
"Это совместный выставочный проект музея Мирового океана и Государственного музея-заповедника "Петергоф". Для нас это уже плановая работа, мы не первый раз приезжаем с выставками в музей Мирового океана. Но в этот раз мы привезли, наверно, лучшие наши предметы, связанные с императорскими яхтами", - сказал Ковриков.
Передвижная стендовая выставка Милосердное служение представителей императорского дома Романовых в Великой войне в атриуме музейно-выставочного комплекса Тульского кремля - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
В Туле открылась выставка о милосердном служении Романовых
Вчера, 14:21
По словам генерального директора Петергофского музея, в настоящее время работают несколько совместных проектов с музеем Мирового океана в Калининграде. В планах - проект, связанный с тематикой Великой Отечественной войны. Он смысловой, свяжет начало войны и ее завершение. При этом Ковриков отметил, что есть определенные логистические проблемы доставки экспонатов в Калининград, но "трудности все равно будем преодолевать".
"Важно и необходимо поддерживать Калининград и калининградцев, не смотря на сложности логистические, которые безусловно есть. Мы все равно будем преодолевать. У нас выставка не просто открывалась. На паром очередь нужно выстоять большую. Но это абсолютно нас не останавливает, мы будем возить еще и еще", - добавил Ковриков.
Девушка на выставке - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
"Зотов" представляет выставку "От утопии к театру" к 150-летию Мейерхольда
5 сентября, 16:17
 
КультураКалининградНиколай IПетр I
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала