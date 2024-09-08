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Полицейским в Греции повысили выплаты на 40 евроцентов

Полицейским в Греции повысили выплаты на 40 евроцентов - РИА Новости, 08.09.2024

Полицейским в Греции повысили выплаты на 40 евроцентов

Всегреческая федерация полицейских служащих (POASY) выступила с крайне резким заявлением в адрес премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса после объявленного РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T23:48

2024-09-08T23:48

2024-09-08T23:48

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греция

кириакос мицотакис

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АФИНЫ, 8 сен - РИА Новости. Всегреческая федерация полицейских служащих (POASY) выступила с крайне резким заявлением в адрес премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса после объявленного им повышения выплат за ночные дежурства - они назвали это унизительным и заявили, что "плюют на премьера" и дадут ответ на выборах. Выступая в субботу вечером в Салониках на Международной ярмарке, Мицотакис сообщил, что выплаты за ночные дежурства полицейских будут повышены на 20%. По подсчетам полицейских, повышение составит 40 евроцентов. "Вчера вечером мы услышали от премьер-министра о 20-процентном увеличении возмещения за ночные дежурства. … Ему должно быть стыдно за себя и за тех, кто это предложил, но для того, чтобы было стыдно, нужно быть честным и понимать, что ты говоришь и что делаешь. Вы считаете, что можете унижать полицейских и их семьи. Так послушайте. Мы на вас плюем, это не дождь идет, и вы получите наше громогласное послание на предстоящих выборах, когда бы они ни состоялись", - заявил председатель Федерации Григорис Геракаракос. "Не потому, что вы повысили нам зарплату на 40 центов, а потому, что вы обращались с нами, как с попрошайками. Потому что вы не уважали наших мертвых. Потому что, в конце концов, вы не заслуживаете даже 40 центов. От судьбы невозможно убежать", - написал Геракаракос в своем аккаунте в соцсети Х. Профсоюзы полицейских, служащих органов безопасности и вооруженных сил провели 6 сентября в Салониках акцию протеста, требуя решить острые проблемы, в частности, с безопасностью, и увеличить "ужасающую, мизерную" зарплату. Недавно греческая полиция сообщила, что в ее рядах уже 300 тысяч человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, салоники, греция, кириакос мицотакис