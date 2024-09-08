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Медведев оценил итоги выборов в Хабаровском крае - РИА Новости, 08.09.2024
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22:22 08.09.2024 (обновлено: 22:46 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/vybory-1971485976.html
Медведев оценил итоги выборов в Хабаровском крае
Медведев оценил итоги выборов в Хабаровском крае - РИА Новости, 08.09.2024
Медведев оценил итоги выборов в Хабаровском крае
Результаты "Единой России" на выборах в Хабаровском крае дорогого стоят, у жителей Дальнего Востока всегда было много вопросов, заявил председатель "Единой... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T22:22
2024-09-08T22:46
политика
хабаровский край
дальний восток
дмитрий медведев
дмитрий демешин
единая россия
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Результаты "Единой России" на выборах в Хабаровском крае дорогого стоят, у жителей Дальнего Востока всегда было много вопросов, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев во время совещания по видеоконференцсвязи с региональными отделениями партии по предварительным итогам Единого дня голосования-2024. "На Дальнем Востоке всегда много вопросов у наших граждан, это было связано и со сложностями 1990-ых годов и с массой других причин. То, что сейчас партия "Единая Россия" показала такой результат, в том числе и поддержав вашу кандидатуру на должность высшего должностного лица, это, конечно, дорогого стоит", - сказал Медведев во время общения с врио губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным, который лидирует на выборах главы края. Медведев также отметил, что позиции "Единой России" и Демешина сейчас разделяет подавляющее большинство жителей Хабаровского края.Кроме того, Медведев, комментируя выступление Демешина, не согласился с определением региона как "протестного".Медведев также отметил, что позиции "Единой России" и Демешина сейчас разделяет подавляющее большинство жителей Хабаровского края.
https://ria.ru/20240908/vybory-1971375221.html
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политика, хабаровский край, дальний восток, дмитрий медведев, дмитрий демешин, единая россия, выборы в россии — 2024
Политика, Хабаровский край, Дальний Восток, Дмитрий Медведев, Дмитрий Демешин, Единая Россия, Выборы в России — 2024
Медведев оценил итоги выборов в Хабаровском крае

Медведев: результаты ЕР на выборах в Хабаровском крае дорогого стоят

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСимволика партии "Единая Россия"
Символика партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Символика партии "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Результаты "Единой России" на выборах в Хабаровском крае дорогого стоят, у жителей Дальнего Востока всегда было много вопросов, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев во время совещания по видеоконференцсвязи с региональными отделениями партии по предварительным итогам Единого дня голосования-2024.
"На Дальнем Востоке всегда много вопросов у наших граждан, это было связано и со сложностями 1990-ых годов и с массой других причин. То, что сейчас партия "Единая Россия" показала такой результат, в том числе и поддержав вашу кандидатуру на должность высшего должностного лица, это, конечно, дорогого стоит", - сказал Медведев во время общения с врио губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным, который лидирует на выборах главы края.
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Медведев также отметил, что позиции "Единой России" и Демешина сейчас разделяет подавляющее большинство жителей Хабаровского края.
Кроме того, Медведев, комментируя выступление Демешина, не согласился с определением региона как "протестного".
Медведев также отметил, что позиции "Единой России" и Демешина сейчас разделяет подавляющее большинство жителей Хабаровского края.
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ПолитикаХабаровский крайДальний ВостокДмитрий МедведевДмитрий ДемешинЕдиная РоссияВыборы в России — 2024
 
 
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