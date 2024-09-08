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Медведев оценил итоги выборов в Хабаровском крае

Медведев оценил итоги выборов в Хабаровском крае - РИА Новости, 08.09.2024

Медведев оценил итоги выборов в Хабаровском крае

Результаты "Единой России" на выборах в Хабаровском крае дорогого стоят, у жителей Дальнего Востока всегда было много вопросов, заявил председатель "Единой... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T22:22

2024-09-08T22:22

2024-09-08T22:46

политика

хабаровский край

дальний восток

дмитрий медведев

дмитрий демешин

единая россия

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Результаты "Единой России" на выборах в Хабаровском крае дорогого стоят, у жителей Дальнего Востока всегда было много вопросов, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев во время совещания по видеоконференцсвязи с региональными отделениями партии по предварительным итогам Единого дня голосования-2024. "На Дальнем Востоке всегда много вопросов у наших граждан, это было связано и со сложностями 1990-ых годов и с массой других причин. То, что сейчас партия "Единая Россия" показала такой результат, в том числе и поддержав вашу кандидатуру на должность высшего должностного лица, это, конечно, дорогого стоит", - сказал Медведев во время общения с врио губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным, который лидирует на выборах главы края. Медведев также отметил, что позиции "Единой России" и Демешина сейчас разделяет подавляющее большинство жителей Хабаровского края.Кроме того, Медведев, комментируя выступление Демешина, не согласился с определением региона как "протестного".Медведев также отметил, что позиции "Единой России" и Демешина сейчас разделяет подавляющее большинство жителей Хабаровского края.

https://ria.ru/20240908/vybory-1971375221.html

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Дарья Буймова

политика, хабаровский край, дальний восток, дмитрий медведев, дмитрий демешин, единая россия, выборы в россии — 2024