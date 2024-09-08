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Медведев поздравил Турчака с итогами выборов главы Республики Алтай

Медведев поздравил Турчака с итогами выборов главы Республики Алтай - РИА Новости, 08.09.2024

Медведев поздравил Турчака с итогами выборов главы Республики Алтай

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил Андрея Турчака с итогами выборов главы Республики Алтай и пообещал приехать в регион, чтобы ознакомиться РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T22:19

2024-09-08T22:19

2024-09-08T22:19

политика

республика алтай

хабаровский край

дмитрий медведев

андрей турчак

единая россия

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил Андрея Турчака с итогами выборов главы Республики Алтай и пообещал приехать в регион, чтобы ознакомиться с его работой. "Андрей Анатольевич, мы поздравляем всех вас, ваших товарищей, ваших коллег... Не можем не сказать вам слова поздравления, поскольку вы тоже принимали участие в этих выборах. И пожелать, конечно, хочу вам от всех здесь стоящих, от наших товарищей из Генсовета, из Центрального исполнительного комитета партии успехов в новой для вас должности - но теперь на родной земле Республики Алтай. Ждите в гости, приедем, посмотрим, как вы там освоились, как вы работаете", - сказал Медведев. Он также пожелал однопартийцам исполнения тех наказов, которые они приняли на себя в ходе избирательной кампании. "Люди жестко спрашивают со всех нас за то, что удалось сделать и не удалось сделать. Вот только что был на связи Хабаровский край. Там, действительно, посмотрите, какое изменение в позиции граждан. Но это аванс, который нужно будет отрабатывать - и там, и, соответственно, у вас. Я надеюсь, что вы с честью эти все испытания преодолеете", - добавил Медведев. В свою очередь Турчак подтвердил, что ждёт председателя партии в регионе.

https://ria.ru/20240908/vybory-1971375221.html

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Дарья Буймова

политика, республика алтай, хабаровский край, дмитрий медведев, андрей турчак, единая россия, выборы в россии — 2024