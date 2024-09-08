https://ria.ru/20240908/vybory-1971485568.html
Медведев поздравил Турчака с итогами выборов главы Республики Алтай
Медведев поздравил Турчака с итогами выборов главы Республики Алтай - РИА Новости, 08.09.2024
Медведев поздравил Турчака с итогами выборов главы Республики Алтай
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил Андрея Турчака с итогами выборов главы Республики Алтай и пообещал приехать в регион, чтобы ознакомиться РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T22:19
2024-09-08T22:19
2024-09-08T22:19
политика
республика алтай
хабаровский край
дмитрий медведев
андрей турчак
единая россия
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил Андрея Турчака с итогами выборов главы Республики Алтай и пообещал приехать в регион, чтобы ознакомиться с его работой. "Андрей Анатольевич, мы поздравляем всех вас, ваших товарищей, ваших коллег... Не можем не сказать вам слова поздравления, поскольку вы тоже принимали участие в этих выборах. И пожелать, конечно, хочу вам от всех здесь стоящих, от наших товарищей из Генсовета, из Центрального исполнительного комитета партии успехов в новой для вас должности - но теперь на родной земле Республики Алтай. Ждите в гости, приедем, посмотрим, как вы там освоились, как вы работаете", - сказал Медведев. Он также пожелал однопартийцам исполнения тех наказов, которые они приняли на себя в ходе избирательной кампании. "Люди жестко спрашивают со всех нас за то, что удалось сделать и не удалось сделать. Вот только что был на связи Хабаровский край. Там, действительно, посмотрите, какое изменение в позиции граждан. Но это аванс, который нужно будет отрабатывать - и там, и, соответственно, у вас. Я надеюсь, что вы с честью эти все испытания преодолеете", - добавил Медведев. В свою очередь Турчак подтвердил, что ждёт председателя партии в регионе.
https://ria.ru/20240908/vybory-1971375221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, республика алтай, хабаровский край, дмитрий медведев, андрей турчак, единая россия, выборы в россии — 2024
Политика, Республика Алтай, Хабаровский край, Дмитрий Медведев, Андрей Турчак, Единая Россия, Выборы в России — 2024
Медведев поздравил Турчака с итогами выборов главы Республики Алтай
Медведев поздравил Турчака с итогами выборов и обещал приехать в регион
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил Андрея Турчака с итогами выборов главы Республики Алтай и пообещал приехать в регион, чтобы ознакомиться с его работой.
"Андрей Анатольевич, мы поздравляем всех вас, ваших товарищей, ваших коллег... Не можем не сказать вам слова поздравления, поскольку вы тоже принимали участие в этих выборах. И пожелать, конечно, хочу вам от всех здесь стоящих, от наших товарищей из Генсовета, из Центрального исполнительного комитета партии успехов в новой для вас должности - но теперь на родной земле Республики Алтай. Ждите в гости, приедем, посмотрим, как вы там освоились, как вы работаете", - сказал Медведев.
Он также пожелал однопартийцам исполнения тех наказов, которые они приняли на себя в ходе избирательной кампании.
"Люди жестко спрашивают со всех нас за то, что удалось сделать и не удалось сделать. Вот только что был на связи Хабаровский край
. Там, действительно, посмотрите, какое изменение в позиции граждан. Но это аванс, который нужно будет отрабатывать - и там, и, соответственно, у вас. Я надеюсь, что вы с честью эти все испытания преодолеете", - добавил Медведев.
В свою очередь Турчак подтвердил, что ждёт председателя партии в регионе.