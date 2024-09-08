https://ria.ru/20240908/vybory-1971484964.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в Севастополе

"Единая Россия" лидирует на выборах в Севастополе - РИА Новости, 08.09.2024

"Единая Россия" лидирует на выборах в Севастополе

"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов законодательного собрания Севастополя с 63,04% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 2,30%... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T22:14

2024-09-08T22:14

2024-09-08T22:14

политика

севастополь

единая россия

цик рф

лдпр

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов законодательного собрания Севастополя с 63,04% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 2,30% протоколов. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, на втором месте "Справедливая Россия - За правду" с 24,93% голосов, на третьем - ЛДПР (11,37%), на четвертом - КПРФ (9,33%), на пятом - партия "Новые люди" (6,56%), на шестом - "Партия пенсионеров" (5,39%).

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севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, севастополь, единая россия, цик рф, лдпр, выборы в россии — 2024