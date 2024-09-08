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"Единая Россия" лидирует на выборах в Севастополе - РИА Новости, 08.09.2024
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22:14 08.09.2024
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"Единая Россия" лидирует на выборах в Севастополе
"Единая Россия" лидирует на выборах в Севастополе - РИА Новости, 08.09.2024
"Единая Россия" лидирует на выборах в Севастополе
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов законодательного собрания Севастополя с 63,04% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 2,30%... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T22:14
2024-09-08T22:14
политика
севастополь
единая россия
цик рф
лдпр
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов законодательного собрания Севастополя с 63,04% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 2,30% протоколов. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, на втором месте "Справедливая Россия - За правду" с 24,93% голосов, на третьем - ЛДПР (11,37%), на четвертом - КПРФ (9,33%), на пятом - партия "Новые люди" (6,56%), на шестом - "Партия пенсионеров" (5,39%).
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политика, севастополь, единая россия, цик рф, лдпр, выборы в россии — 2024
Политика, Севастополь, Единая Россия, ЦИК РФ, ЛДПР, Выборы в России — 2024
"Единая Россия" лидирует на выборах в Севастополе

"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Севастополя с 63,04% голосов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах депутатов Законодательного Собрания на избирательном участке № 99 в Севастополе
Женщина голосует на выборах депутатов Законодательного Собрания на избирательном участке № 99 в Севастополе - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Женщина голосует на выборах депутатов Законодательного Собрания на избирательном участке № 99 в Севастополе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов законодательного собрания Севастополя с 63,04% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 2,30% протоколов.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, на втором месте "Справедливая Россия - За правду" с 24,93% голосов, на третьем - ЛДПР (11,37%), на четвертом - КПРФ (9,33%), на пятом - партия "Новые люди" (6,56%), на шестом - "Партия пенсионеров" (5,39%).
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
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