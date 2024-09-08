https://ria.ru/20240908/vybory-1971481931.html

В МГИК рассказали, сколько самовыдвиженцев смогут пройти в Мосгордуму

В МГИК рассказали, сколько самовыдвиженцев смогут пройти в Мосгордуму - РИА Новости, 08.09.2024

В МГИК рассказали, сколько самовыдвиженцев смогут пройти в Мосгордуму

По предварительным данным электронного голосования на выборах в Мосгордуму у самовыдвиженцев два мандата, следует из данных электронного голосования в... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T21:54

2024-09-08T21:54

2024-09-08T21:54

политика

москва

московская городская дума

выборы в россии — 2024

мосгоризбирком

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. По предварительным данным электронного голосования на выборах в Мосгордуму у самовыдвиженцев два мандата, следует из данных электронного голосования в Московской городской избирательной комиссии (МГИК). "Самовыдвиженцы - два мандата", - сообщается на экранах с данными электронного голосования в Мосгоризбиркоме. Выборы в Москве начались 6 сентября в 8.00 и завершились 8 сентября в 20.00 Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах завершилось в 20.00 в воскресенье.

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, москва, московская городская дума, выборы в россии — 2024, мосгоризбирком