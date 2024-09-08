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В МГИК рассказали, сколько самовыдвиженцев смогут пройти в Мосгордуму
В МГИК рассказали, сколько самовыдвиженцев смогут пройти в Мосгордуму - РИА Новости, 08.09.2024
В МГИК рассказали, сколько самовыдвиженцев смогут пройти в Мосгордуму
По предварительным данным электронного голосования на выборах в Мосгордуму у самовыдвиженцев два мандата, следует из данных электронного голосования в... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T21:54
2024-09-08T21:54
2024-09-08T21:54
политика
москва
московская городская дума
выборы в россии — 2024
мосгоризбирком
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. По предварительным данным электронного голосования на выборах в Мосгордуму у самовыдвиженцев два мандата, следует из данных электронного голосования в Московской городской избирательной комиссии (МГИК). "Самовыдвиженцы - два мандата", - сообщается на экранах с данными электронного голосования в Мосгоризбиркоме. Выборы в Москве начались 6 сентября в 8.00 и завершились 8 сентября в 20.00 Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах завершилось в 20.00 в воскресенье.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, московская городская дума, выборы в россии — 2024, мосгоризбирком
Политика, Москва, Московская городская дума, Выборы в России — 2024, Мосгоризбирком
В МГИК рассказали, сколько самовыдвиженцев смогут пройти в Мосгордуму
МГИК: по предварительным данным на выборах в МГД у самовыдвиженцев два мандата