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Беспрозванных лидирует на выборах главы Калининградской области - РИА Новости, 08.09.2024
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21:49 08.09.2024 (обновлено: 22:00 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/vybory-1971481462.html
Беспрозванных лидирует на выборах главы Калининградской области
Беспрозванных лидирует на выборах главы Калининградской области - РИА Новости, 08.09.2024
Беспрозванных лидирует на выборах главы Калининградской области
Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных от партии "Единая Россия" лидирует на выборах главы региона с 89,08% голосов после обработки... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T21:49
2024-09-08T22:00
политика
калининградская область
цик рф
выборы в россии — 2024
алексей беспрозванных
единая россия
лдпр
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных от партии "Единая Россия" лидирует на выборах главы региона с 89,08% голосов после обработки 0,16% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Евгений Мишин от ЛДПР с 4,60% голосов, третью строку поделили сразу два кандидата, у которых по 2,87% голосов, - это Максим Буланов (КПРФ) и Юрий Шитиков (СРЗП).
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политика, калининградская область, цик рф, выборы в россии — 2024, алексей беспрозванных, единая россия, лдпр
Политика, Калининградская область, ЦИК РФ, Выборы в России — 2024, Алексей Беспрозванных, Единая Россия, ЛДПР
Беспрозванных лидирует на выборах главы Калининградской области

Беспрозванных лидирует в Калининградской области с 89,08 процента голосов

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкАлексей Беспрозванных
Алексей Беспрозванных - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Алексей Беспрозванных. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных от партии "Единая Россия" лидирует на выборах главы региона с 89,08% голосов после обработки 0,16% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Евгений Мишин от ЛДПР с 4,60% голосов, третью строку поделили сразу два кандидата, у которых по 2,87% голосов, - это Максим Буланов (КПРФ) и Юрий Шитиков (СРЗП).
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
ПолитикаКалининградская областьЦИК РФВыборы в России — 2024Алексей БеспрозванныхЕдиная РоссияЛДПР
 
 
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