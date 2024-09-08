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Беспрозванных лидирует на выборах главы Калининградской области
Беспрозванных лидирует на выборах главы Калининградской области - РИА Новости, 08.09.2024
Беспрозванных лидирует на выборах главы Калининградской области
Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных от партии "Единая Россия" лидирует на выборах главы региона с 89,08% голосов после обработки... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T21:49
2024-09-08T21:49
2024-09-08T22:00
политика
калининградская область
цик рф
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных от партии "Единая Россия" лидирует на выборах главы региона с 89,08% голосов после обработки 0,16% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Евгений Мишин от ЛДПР с 4,60% голосов, третью строку поделили сразу два кандидата, у которых по 2,87% голосов, - это Максим Буланов (КПРФ) и Юрий Шитиков (СРЗП).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Беспрозванных лидирует на выборах главы Калининградской области
Беспрозванных лидирует в Калининградской области с 89,08 процента голосов