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Беспрозванных лидирует на выборах главы Калининградской области

Беспрозванных лидирует на выборах главы Калининградской области - РИА Новости, 08.09.2024

Беспрозванных лидирует на выборах главы Калининградской области

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных от партии "Единая Россия" лидирует на выборах главы региона с 89,08% голосов после обработки... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T21:49

2024-09-08T21:49

2024-09-08T22:00

политика

калининградская область

цик рф

выборы в россии — 2024

алексей беспрозванных

единая россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных от партии "Единая Россия" лидирует на выборах главы региона с 89,08% голосов после обработки 0,16% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Евгений Мишин от ЛДПР с 4,60% голосов, третью строку поделили сразу два кандидата, у которых по 2,87% голосов, - это Максим Буланов (КПРФ) и Юрий Шитиков (СРЗП).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, калининградская область, цик рф, выборы в россии — 2024, алексей беспрозванных, единая россия, лдпр