https://ria.ru/20240908/vybory-1971478299.html
Все три дня выборов в Москве прошли хорошо
Все три дня выборов в Москве прошли хорошо - РИА Новости, 08.09.2024
Все три дня выборов в Москве прошли хорошо
Все три дня выборов в Москве прошли хорошо, голосование было стабильно, сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T21:22
2024-09-08T21:22
2024-09-08T21:22
политика
москва
ольга кириллова
московская городская избирательная комиссия
московская городская дума
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Все три дня выборов в Москве прошли хорошо, голосование было стабильно, сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова. "Все три дня, мы считаем, прошли достаточно хорошо, потому что жалоб, которые могли бы повлиять на результаты голосования москвичей, в наш адрес не поступало", - рассказала Кириллова в ходе прямого включения в ЦИК. По ее словам, голосование в столице прошло достаточно стабильно. Выборы в Москве начались 6 сентября в 8.00 и завершились 8 сентября в 20.00 Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах завершилось в 20.00 в воскресенье.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Политика, Москва, Ольга Кириллова, Московская городская избирательная комиссия, Московская городская дума, Выборы в России — 2024
Все три дня выборов в Москве прошли хорошо
Глава Мосгоризбиркома Кириллова: все три дня выборов в Москве прошли хорошо