https://ria.ru/20240908/vybory-1971476641.html
Турчак лидирует на выборах главы Республики Алтай
Турчак лидирует на выборах главы Республики Алтай - РИА Новости, 08.09.2024
Турчак лидирует на выборах главы Республики Алтай
Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак от партии "Единая Россия" лидирует на выборах главы региона с 76,73% голосов избирателей после обработки 50,63%... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T21:08
2024-09-08T21:08
2024-09-08T21:13
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак от партии "Единая Россия" лидирует на выборах главы региона с 76,73% голосов избирателей после обработки 50,63% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Александр Кириллов от ЛДПР, набравший 9,63% голосов, третьим идет Олег Добрынин от партии "Родина", получивший 6,24%.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходило около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте шли прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирали региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирали глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, прошли довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах шли выборы в заксобрания.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Турчак лидирует на выборах главы Республики Алтай
Турчак лидирует на выборах главы Республики Алтай с 76,73 процента голосов