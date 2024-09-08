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Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму в Брянской области - РИА Новости, 08.09.2024
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21:07 08.09.2024 (обновлено: 21:15 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/vybory-1971476363.html
Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму в Брянской области
Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму в Брянской области - РИА Новости, 08.09.2024
Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму в Брянской области
Бывший министр спорта Олег Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №78 в Брянской области, набирая 90,72% голосов после обработки 0,41% РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T21:07
2024-09-08T21:15
политика
брянская область
госдума рф
выборы в россии — 2024
олег матыцин
единая россия
лдпр
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Бывший министр спорта Олег Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №78 в Брянской области, набирая 90,72% голосов после обработки 0,41% протоколов, следует из данных ЦИК.Матыцин ("Единая Россия") набирает 90,72% голосов, Руслан Титов (ЛДПР) набирает 3,78%, Алексей Тимошков ("Справедливая Россия - За правду") - 3,44%.
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политика, брянская область, госдума рф, выборы в россии — 2024, олег матыцин, единая россия, лдпр
Политика, Брянская область, Госдума РФ, Выборы в России — 2024, Олег Матыцин, Единая Россия, ЛДПР
Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму в Брянской области

Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму с 90,72 процента голосов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкОлег Матыцин
Олег Матыцин - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Олег Матыцин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Бывший министр спорта Олег Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №78 в Брянской области, набирая 90,72% голосов после обработки 0,41% протоколов, следует из данных ЦИК.
Матыцин ("Единая Россия") набирает 90,72% голосов, Руслан Титов (ЛДПР) набирает 3,78%, Алексей Тимошков ("Справедливая Россия - За правду") - 3,44%.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
ПолитикаБрянская областьГосдума РФВыборы в России — 2024Олег МатыцинЕдиная РоссияЛДПР
 
 
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