https://ria.ru/20240908/vybory-1971476363.html

Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму в Брянской области

Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму в Брянской области - РИА Новости, 08.09.2024

Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму в Брянской области

Бывший министр спорта Олег Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №78 в Брянской области, набирая 90,72% голосов после обработки 0,41% РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T21:07

2024-09-08T21:07

2024-09-08T21:15

политика

брянская область

госдума рф

выборы в россии — 2024

олег матыцин

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лдпр

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Бывший министр спорта Олег Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №78 в Брянской области, набирая 90,72% голосов после обработки 0,41% протоколов, следует из данных ЦИК.Матыцин ("Единая Россия") набирает 90,72% голосов, Руслан Титов (ЛДПР) набирает 3,78%, Алексей Тимошков ("Справедливая Россия - За правду") - 3,44%.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, брянская область, госдума рф, выборы в россии — 2024, олег матыцин, единая россия, лдпр