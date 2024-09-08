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Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму в Брянской области
Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму в Брянской области - РИА Новости, 08.09.2024
Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму в Брянской области
Бывший министр спорта Олег Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №78 в Брянской области, набирая 90,72% голосов после обработки 0,41% РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T21:07
2024-09-08T21:07
2024-09-08T21:15
политика
брянская область
госдума рф
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олег матыцин
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Бывший министр спорта Олег Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №78 в Брянской области, набирая 90,72% голосов после обработки 0,41% протоколов, следует из данных ЦИК.Матыцин ("Единая Россия") набирает 90,72% голосов, Руслан Титов (ЛДПР) набирает 3,78%, Алексей Тимошков ("Справедливая Россия - За правду") - 3,44%.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Политика, Брянская область, Госдума РФ, Выборы в России — 2024, Олег Матыцин, Единая Россия, ЛДПР
Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму в Брянской области
Матыцин лидирует на довыборах в Госдуму с 90,72 процента голосов