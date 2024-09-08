https://ria.ru/20240908/vybory-1971475492.html

На выборах в Мосгордуму выдали более 3,1 миллиона бюллетеней

На выборах в Мосгордуму выдали более 3,1 миллиона бюллетеней - РИА Новости, 08.09.2024

На выборах в Мосгордуму выдали более 3,1 миллиона бюллетеней

По состоянию на 20.00 воскресенья в Москве на выборах депутатов Мосгордумы выдано более 3,1 миллиона бюллетеней, из них бумажных - более 142 тысяч, заявила... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T21:01

2024-09-08T21:01

2024-09-08T21:01

политика

москва

ольга кириллова

московская городская дума

мосгоризбирком

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. По состоянию на 20.00 воскресенья в Москве на выборах депутатов Мосгордумы выдано более 3,1 миллиона бюллетеней, из них бумажных - более 142 тысяч, заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. "По состоянию на 20.00 выдано бюллетеней - 3 151 891. Из них бумажных бюллетеней было выдано 142 132. Это цифры, характеризующие выборы депутатов Московской городской думы", - сказала Кириллова в ходе церемонии соединения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования. Выборы в Москве начались 6 сентября в 8.00 и завершились 8 сентября в 20.00 Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах завершилось в 20.00 в воскресенье.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, москва, ольга кириллова, московская городская дума, мосгоризбирком, выборы в россии — 2024