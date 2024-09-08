На выборах в Мосгордуму выдали более 3,1 миллиона бюллетеней
МГИК: более 3 млн москвичей приняли участие в выборах депутатов МГД к 20:00
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЖенщина у входа на избирательный участок в школе No1236 им. С.В. Милашенкова в Москве
Женщина у входа на избирательный участок в школе No1236 им. С.В. Милашенкова в Москве
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. По состоянию на 20.00 воскресенья в Москве на выборах депутатов Мосгордумы выдано более 3,1 миллиона бюллетеней, из них бумажных - более 142 тысяч, заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
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"По состоянию на 20.00 выдано бюллетеней - 3 151 891. Из них бумажных бюллетеней было выдано 142 132. Это цифры, характеризующие выборы депутатов Московской городской думы", - сказала Кириллова в ходе церемонии соединения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования.
Выборы в Москве начались 6 сентября в 8.00 и завершились 8 сентября в 20.00 Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах завершилось в 20.00 в воскресенье.
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