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Россия готовилась к DDoS-атакам на выборах, заявил Осеевский - РИА Новости, 08.09.2024
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20:57 08.09.2024 (обновлено: 21:04 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/vybory-1971474500.html
Россия готовилась к DDoS-атакам на выборах, заявил Осеевский
Россия готовилась к DDoS-атакам на выборах, заявил Осеевский - РИА Новости, 08.09.2024
Россия готовилась к DDoS-атакам на выборах, заявил Осеевский
Россия готовилась к DDoS-атакам врагов на выборах, ни одна из таких атак не реализовалась, заявил в ЦИК глава "Ростелекома" Михаил Осеевский. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T20:57
2024-09-08T21:04
политика
россия
абакан
анадырь
михаил осеевский
ростелеком
госдума рф
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россия готовилась к DDoS-атакам врагов на выборах, ни одна из таких атак не реализовалась, заявил в ЦИК глава "Ростелекома" Михаил Осеевский. "К такому роду атакам мы готовились. Могу сказать, что наша система мониторинга, контрразведки в киберпространстве позволяют нам чувствовать себя вполне уверенно. И ни одна из таких разрушительных атак не реализовалась", - сказал Осеевский, комментируя DDoS-атаки. Он добавил, что в течение последнего года форма и направленность DDoS-атак изменилась. Так, по его словам, враги пытаются проникнуть в инфраструктуру, в системное программное обеспечение и так далее для того, чтобы их разрушить и сделать невозможным проведение избирательных процессов.По словам заместителя главы Минцифры РФ, главного конструктора ГАС "Выборы" Олега Качанова, во время выборов были инциденты с единой сетью передачи данных, однако все прошло штатно.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирают региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.
https://ria.ru/20240908/ddos-ataki-1971462734.html
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политика, россия, абакан, анадырь, михаил осеевский, ростелеком, госдума рф, выборы в россии — 2024
Политика, Россия, Абакан, Анадырь, Михаил Осеевский, Ростелеком, Госдума РФ, Выборы в России — 2024
Россия готовилась к DDoS-атакам на выборах, заявил Осеевский

Глава "Ростелекома" Осеевский: Россия готовилась к DDoS-атакам на выборах

© АГН "Москва" / Артур Новосильце.Голосование на участке №3420 на выборах депутатов Мосгордумы
Голосование на участке №3420 на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© АГН "Москва" / Артур Новосильце.
Голосование на участке №3420 на выборах депутатов Мосгордумы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россия готовилась к DDoS-атакам врагов на выборах, ни одна из таких атак не реализовалась, заявил в ЦИК глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.
"К такому роду атакам мы готовились. Могу сказать, что наша система мониторинга, контрразведки в киберпространстве позволяют нам чувствовать себя вполне уверенно. И ни одна из таких разрушительных атак не реализовалась", - сказал Осеевский, комментируя DDoS-атаки.
Работа Информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
В ЦИК назвали число DDoS-атак на информресурсы за время выборов
Вчера, 20:04
Он добавил, что в течение последнего года форма и направленность DDoS-атак изменилась. Так, по его словам, враги пытаются проникнуть в инфраструктуру, в системное программное обеспечение и так далее для того, чтобы их разрушить и сделать невозможным проведение избирательных процессов.
По словам заместителя главы Минцифры РФ, главного конструктора ГАС "Выборы" Олега Качанова, во время выборов были инциденты с единой сетью передачи данных, однако все прошло штатно.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирают региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
ПолитикаРоссияАбаканАнадырьМихаил ОсеевскийРостелекомГосдума РФВыборы в России — 2024
 
 
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