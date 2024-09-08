https://ria.ru/20240908/vybory-1971474500.html

Россия готовилась к DDoS-атакам на выборах, заявил Осеевский

Россия готовилась к DDoS-атакам на выборах, заявил Осеевский - РИА Новости, 08.09.2024

Россия готовилась к DDoS-атакам на выборах, заявил Осеевский

Россия готовилась к DDoS-атакам врагов на выборах, ни одна из таких атак не реализовалась, заявил в ЦИК глава "Ростелекома" Михаил Осеевский. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T20:57

2024-09-08T20:57

2024-09-08T21:04

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выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россия готовилась к DDoS-атакам врагов на выборах, ни одна из таких атак не реализовалась, заявил в ЦИК глава "Ростелекома" Михаил Осеевский. "К такому роду атакам мы готовились. Могу сказать, что наша система мониторинга, контрразведки в киберпространстве позволяют нам чувствовать себя вполне уверенно. И ни одна из таких разрушительных атак не реализовалась", - сказал Осеевский, комментируя DDoS-атаки. Он добавил, что в течение последнего года форма и направленность DDoS-атак изменилась. Так, по его словам, враги пытаются проникнуть в инфраструктуру, в системное программное обеспечение и так далее для того, чтобы их разрушить и сделать невозможным проведение избирательных процессов.По словам заместителя главы Минцифры РФ, главного конструктора ГАС "Выборы" Олега Качанова, во время выборов были инциденты с единой сетью передачи данных, однако все прошло штатно.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирают региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240908/ddos-ataki-1971462734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, абакан, анадырь, михаил осеевский, ростелеком, госдума рф, выборы в россии — 2024