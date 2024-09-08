https://ria.ru/20240908/vybory-1971473592.html
Мосгоризбирком рассказал о явке на выборах в столице
Мосгоризбирком рассказал о явке на выборах в столице - РИА Новости, 08.09.2024
Мосгоризбирком рассказал о явке на выборах в столице
Явка на выборах в Москве составляет порядка 40%, пересечен рубеж в 3 миллиона проголосовавших электронно, такой активности на выборах в Мосгордуму ранее не... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T20:53
2024-09-08T20:53
2024-09-08T20:53
политика
москва
ольга кириллова
московская городская дума
выборы в россии — 2024
мосгоризбирком
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Москве составляет порядка 40%, пересечен рубеж в 3 миллиона проголосовавших электронно, такой активности на выборах в Мосгордуму ранее не наблюдалось, заявила председатель Мосгорибиркома Ольга Кириллова. "Основная масса москвичей голосовала в электронном виде. Пока мы говорим о предварительных результатах… Мы, конечно, рады тому, что пересекли отметку в три миллиона в электронном виде. Такой активности москвичей при голосовании за депутатов в Московскую городскую думу не наблюдалось. Если совсем грубо, то примерно 40% (составила явка в Москве - ред.)", - сказала она. Выборы в Москве проходили с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах проходило до 20.00 8 сентября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, ольга кириллова, московская городская дума, выборы в россии — 2024, мосгоризбирком
Политика, Москва, Ольга Кириллова, Московская городская дума, Выборы в России — 2024, Мосгоризбирком
Мосгоризбирком рассказал о явке на выборах в столице
Мосгоризбирком: явка на выборах в Москве составила 40 процентов
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Москве составляет порядка 40%, пересечен рубеж в 3 миллиона проголосовавших электронно, такой активности на выборах в Мосгордуму ранее не наблюдалось, заявила председатель Мосгорибиркома Ольга Кириллова.
"Основная масса москвичей голосовала в электронном виде. Пока мы говорим о предварительных результатах… Мы, конечно, рады тому, что пересекли отметку в три миллиона в электронном виде. Такой активности москвичей при голосовании за депутатов в Московскую городскую думу не наблюдалось. Если совсем грубо, то примерно 40% (составила явка в Москве - ред.)", - сказала она.
Выборы в Москве проходили с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах проходило до 20.00 8 сентября.