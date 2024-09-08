https://ria.ru/20240908/vybory-1971472459.html

В ЦИК рассказали о дистанционном голосовании в Москве

В ЦИК рассказали о дистанционном голосовании в Москве - РИА Новости, 08.09.2024

В ЦИК рассказали о дистанционном голосовании в Москве

Почти 3 миллиона избирателей проголосовали на московской платформе дистанционного электронного голосования, сообщил заместитель председателя Центризбиркома... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T20:48

2024-09-08T20:48

2024-09-08T20:48

политика

москва

николай булаев

московская городская дума

выборы в россии — 2024

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Почти 3 миллиона избирателей проголосовали на московской платформе дистанционного электронного голосования, сообщил заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев. "В Москве завершилось голосование на Московской платформе (ДЭГ - ред.)… Почти 3 миллиона человек проголосовало, без маленького совсем", - сказал Булаев в ЦИК. Выборы в Москве проходили с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни прошли досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, москва, николай булаев, московская городская дума, выборы в россии — 2024, россия