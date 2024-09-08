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За время выборов в России возбудили пять уголовных дел - РИА Новости, 08.09.2024
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20:34 08.09.2024 (обновлено: 21:07 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/vybory-1971468983.html
За время выборов в России возбудили пять уголовных дел
За время выборов в России возбудили пять уголовных дел - РИА Новости, 08.09.2024
За время выборов в России возбудили пять уголовных дел
Пять уголовных дел возбудили во время выборов в России, почти все они связаны с ложными сообщениями о терроризме, сообщил в ЦИК представитель МВД РФ. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T20:34
2024-09-08T21:07
политика
россия
абакан
анадырь
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пять уголовных дел возбудили во время выборов в России, почти все они связаны с ложными сообщениями о терроризме, сообщил в ЦИК представитель МВД РФ. "На текущий момент возбуждено пять уголовных дел, связанных с проведением избирательных кампаний. Практически все - сообщения о ложных актах терроризма", - сказал представитель ведомства. По его словам, свыше 100 тысяч сотрудников органов внутренних дел охраняют порядок во время Единого дня голосования. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирают региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.
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политика, россия, абакан, анадырь, госдума рф
Политика, Россия, Абакан, Анадырь, Госдума РФ
За время выборов в России возбудили пять уголовных дел

Пять дел возбудили во время выборов, почти все из-за ложных сообщений о терактах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие информационного центра на период проведения выборов
Открытие информационного центра на период проведения выборов - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Открытие информационного центра на период проведения выборов
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пять уголовных дел возбудили во время выборов в России, почти все они связаны с ложными сообщениями о терроризме, сообщил в ЦИК представитель МВД РФ.
«
"На текущий момент возбуждено пять уголовных дел, связанных с проведением избирательных кампаний. Практически все - сообщения о ложных актах терроризма", - сказал представитель ведомства.
По его словам, свыше 100 тысяч сотрудников органов внутренних дел охраняют порядок во время Единого дня голосования.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирают региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.
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