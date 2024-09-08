https://ria.ru/20240908/vybory-1971468983.html

За время выборов в России возбудили пять уголовных дел

За время выборов в России возбудили пять уголовных дел - РИА Новости, 08.09.2024

За время выборов в России возбудили пять уголовных дел

Пять уголовных дел возбудили во время выборов в России, почти все они связаны с ложными сообщениями о терроризме, сообщил в ЦИК представитель МВД РФ. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T20:34

2024-09-08T20:34

2024-09-08T21:07

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пять уголовных дел возбудили во время выборов в России, почти все они связаны с ложными сообщениями о терроризме, сообщил в ЦИК представитель МВД РФ. "На текущий момент возбуждено пять уголовных дел, связанных с проведением избирательных кампаний. Практически все - сообщения о ложных актах терроризма", - сказал представитель ведомства. По его словам, свыше 100 тысяч сотрудников органов внутренних дел охраняют порядок во время Единого дня голосования. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирают региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240908/vybory-1971375221.html

россия

абакан

анадырь

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, абакан, анадырь, госдума рф