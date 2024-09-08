За время выборов в России возбудили пять уголовных дел
Пять дел возбудили во время выборов, почти все из-за ложных сообщений о терактах
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие информационного центра на период проведения выборов
Открытие информационного центра на период проведения выборов
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пять уголовных дел возбудили во время выборов в России, почти все они связаны с ложными сообщениями о терроризме, сообщил в ЦИК представитель МВД РФ.
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"На текущий момент возбуждено пять уголовных дел, связанных с проведением избирательных кампаний. Практически все - сообщения о ложных актах терроризма", - сказал представитель ведомства.
По его словам, свыше 100 тысяч сотрудников органов внутренних дел охраняют порядок во время Единого дня голосования.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирают региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.