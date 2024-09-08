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В ЦИК назвали причину отсутствия ЧС на выборах в Курской области - РИА Новости, 08.09.2024
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20:31 08.09.2024
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В ЦИК назвали причину отсутствия ЧС на выборах в Курской области
В ЦИК назвали причину отсутствия ЧС на выборах в Курской области - РИА Новости, 08.09.2024
В ЦИК назвали причину отсутствия ЧС на выборах в Курской области
Отсутствие чрезвычайных происшествий на выборах в Курской области - это заслуга МВД, Росгвардии, заявил зампред Центризбиркома России Николай Булаев. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T20:31
2024-09-08T20:31
курская область
россия
николай булаев
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Отсутствие чрезвычайных происшествий на выборах в Курской области - это заслуга МВД, Росгвардии, заявил зампред Центризбиркома России Николай Булаев. "То, что не произошло никаких на эту минуту чрезвычайных происшествий (в Курской области - ред.), огромная заслуга МВД, Росгвардии… Это то, что мы сумели выбрать все вместе наиболее безопасные способы организации голосования", - сказал сказал Булаев на сессии "Состояние правопорядка и общественной безопасности в местах голосования на территории Российской Федерации" в ЦИК.
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курская область, россия, николай булаев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), выборы в россии — 2024
Курская область, Россия, Николай Булаев, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Выборы в России — 2024
В ЦИК назвали причину отсутствия ЧС на выборах в Курской области

Булаев назвал отсутствие ЧС на выборах в Курской области заслугой МВД

© РИА Новости / Руслан Журкин | Перейти в медиабанкИзбиратель голосует на выборах губернатора Курской области в Курске
Избиратель голосует на выборах губернатора Курской области в Курске - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Руслан Журкин
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Избиратель голосует на выборах губернатора Курской области в Курске. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Отсутствие чрезвычайных происшествий на выборах в Курской области - это заслуга МВД, Росгвардии, заявил зампред Центризбиркома России Николай Булаев.
"То, что не произошло никаких на эту минуту чрезвычайных происшествий (в Курской области - ред.), огромная заслуга МВД, Росгвардии… Это то, что мы сумели выбрать все вместе наиболее безопасные способы организации голосования", - сказал сказал Булаев на сессии "Состояние правопорядка и общественной безопасности в местах голосования на территории Российской Федерации" в ЦИК.
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Курская областьРоссияНиколай БулаевФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Выборы в России — 2024
 
 
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