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В ЦИК назвали причину отсутствия ЧС на выборах в Курской области

В ЦИК назвали причину отсутствия ЧС на выборах в Курской области - РИА Новости, 08.09.2024

В ЦИК назвали причину отсутствия ЧС на выборах в Курской области

Отсутствие чрезвычайных происшествий на выборах в Курской области - это заслуга МВД, Росгвардии, заявил зампред Центризбиркома России Николай Булаев. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T20:31

2024-09-08T20:31

2024-09-08T20:31

курская область

россия

николай булаев

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Отсутствие чрезвычайных происшествий на выборах в Курской области - это заслуга МВД, Росгвардии, заявил зампред Центризбиркома России Николай Булаев. "То, что не произошло никаких на эту минуту чрезвычайных происшествий (в Курской области - ред.), огромная заслуга МВД, Росгвардии… Это то, что мы сумели выбрать все вместе наиболее безопасные способы организации голосования", - сказал сказал Булаев на сессии "Состояние правопорядка и общественной безопасности в местах голосования на территории Российской Федерации" в ЦИК.

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Дарья Буймова

курская область, россия, николай булаев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), выборы в россии — 2024