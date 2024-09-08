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В ЦИК назвали причину отсутствия ЧС на выборах в Курской области
В ЦИК назвали причину отсутствия ЧС на выборах в Курской области - РИА Новости, 08.09.2024
В ЦИК назвали причину отсутствия ЧС на выборах в Курской области
Отсутствие чрезвычайных происшествий на выборах в Курской области - это заслуга МВД, Росгвардии, заявил зампред Центризбиркома России Николай Булаев. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T20:31
2024-09-08T20:31
2024-09-08T20:31
курская область
россия
николай булаев
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Отсутствие чрезвычайных происшествий на выборах в Курской области - это заслуга МВД, Росгвардии, заявил зампред Центризбиркома России Николай Булаев. "То, что не произошло никаких на эту минуту чрезвычайных происшествий (в Курской области - ред.), огромная заслуга МВД, Росгвардии… Это то, что мы сумели выбрать все вместе наиболее безопасные способы организации голосования", - сказал сказал Булаев на сессии "Состояние правопорядка и общественной безопасности в местах голосования на территории Российской Федерации" в ЦИК.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, николай булаев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), выборы в россии — 2024
Курская область, Россия, Николай Булаев, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Выборы в России — 2024
В ЦИК назвали причину отсутствия ЧС на выборах в Курской области
Булаев назвал отсутствие ЧС на выборах в Курской области заслугой МВД