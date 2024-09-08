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МВД не выявило нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов - РИА Новости, 08.09.2024
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20:27 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/vybory-1971467703.html
МВД не выявило нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов
МВД не выявило нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов - РИА Новости, 08.09.2024
МВД не выявило нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов
Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов в России, не зарегистрировано, сообщил в воскресенье в ЦИК представитель МВД РФ Дмитрий Дацко. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T20:27
2024-09-08T20:27
политика
россия
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов в России, не зарегистрировано, сообщил в воскресенье в ЦИК представитель МВД РФ Дмитрий Дацко. "В настоящее время по стране нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, зарегистрировано не было", - сказал он, выступая в ЦИК. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте проходят прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами.
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политика, россия, выборы в россии — 2024
Политика, Россия, Выборы в России — 2024
МВД не выявило нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов

МВД: нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, не зарегистрировано

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевГолосование на участке №1529 на выборах депутатов Мосгордумы
Голосование на участке №1529 на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Голосование на участке №1529 на выборах депутатов Мосгордумы. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов в России, не зарегистрировано, сообщил в воскресенье в ЦИК представитель МВД РФ Дмитрий Дацко.
"В настоящее время по стране нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, зарегистрировано не было", - сказал он, выступая в ЦИК.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте проходят прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
ПолитикаРоссияВыборы в России — 2024
 
 
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