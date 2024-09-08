https://ria.ru/20240908/vybory-1971467703.html

МВД не выявило нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов

МВД не выявило нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов - РИА Новости, 08.09.2024

МВД не выявило нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов

Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов в России, не зарегистрировано, сообщил в воскресенье в ЦИК представитель МВД РФ Дмитрий Дацко. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T20:27

2024-09-08T20:27

2024-09-08T20:27

политика

россия

выборы в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971466535_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_29324d38c183e10550ea2270c4df0847.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов в России, не зарегистрировано, сообщил в воскресенье в ЦИК представитель МВД РФ Дмитрий Дацко. "В настоящее время по стране нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, зарегистрировано не было", - сказал он, выступая в ЦИК. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте проходят прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, выборы в россии — 2024