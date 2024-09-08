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Пискарев обвинил США во вмешательстве в выборы в России - РИА Новости, 08.09.2024
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19:58 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/vybory-1971461647.html
Пискарев обвинил США во вмешательстве в выборы в России
Пискарев обвинил США во вмешательстве в выборы в России - РИА Новости, 08.09.2024
Пискарев обвинил США во вмешательстве в выборы в России
Американские СМИ, неправительственные организации и дипломаты в тесной связке осуществляли вмешательство в выборы в России, заявил глава комиссии Госдумы по... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T19:58
2024-09-08T19:58
россия
сша
москва
василий пискарев
госдума рф
государственный департамент сша
политика
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Американские СМИ, неправительственные организации и дипломаты в тесной связке осуществляли вмешательство в выборы в России, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ Василий Пискарев. "Американские СМИ, неправительственные организации и дипломаты в тесной связке осуществляли вмешательство в выборы России. Так, Посольство США в Москве даже и не пыталось скрыть свои действия - выпустило обращение к российским избирателям, цель которого повлиять на волеизъявление наших граждан", - сказал Пискарев в информцентре ЦИК РФ. По его словам, в качестве массовки в операции по вмешательству в выборы, поддерживая ее по методичкам Госдепа США, выступали иностранные агенты и сбежавшие за границу релоканты.
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россия, сша, москва, василий пискарев, госдума рф, государственный департамент сша, политика
Россия, США, Москва, Василий Пискарев, Госдума РФ, Государственный департамент США, Политика
Пискарев обвинил США во вмешательстве в выборы в России

Пискарев: американские СМИ, НПО и дипломаты пытались вмешаться в выборы в России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на избирательном участке № 104 в Курске
Женщина голосует на избирательном участке № 104 в Курске - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Женщина голосует на избирательном участке № 104 в Курске
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Американские СМИ, неправительственные организации и дипломаты в тесной связке осуществляли вмешательство в выборы в России, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ Василий Пискарев.
"Американские СМИ, неправительственные организации и дипломаты в тесной связке осуществляли вмешательство в выборы России. Так, Посольство США в Москве даже и не пыталось скрыть свои действия - выпустило обращение к российским избирателям, цель которого повлиять на волеизъявление наших граждан", - сказал Пискарев в информцентре ЦИК РФ.
По его словам, в качестве массовки в операции по вмешательству в выборы, поддерживая ее по методичкам Госдепа США, выступали иностранные агенты и сбежавшие за границу релоканты.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
РоссияСШАМоскваВасилий ПискаревГосдума РФГосударственный департамент СШАПолитика
 
 
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