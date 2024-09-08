https://ria.ru/20240908/vybory-1971461647.html

Пискарев обвинил США во вмешательстве в выборы в России

Пискарев обвинил США во вмешательстве в выборы в России - РИА Новости, 08.09.2024

Пискарев обвинил США во вмешательстве в выборы в России

Американские СМИ, неправительственные организации и дипломаты в тесной связке осуществляли вмешательство в выборы в России, заявил глава комиссии Госдумы по... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T19:58

2024-09-08T19:58

2024-09-08T19:58

россия

сша

москва

василий пискарев

госдума рф

государственный департамент сша

политика

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Американские СМИ, неправительственные организации и дипломаты в тесной связке осуществляли вмешательство в выборы в России, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ Василий Пискарев. "Американские СМИ, неправительственные организации и дипломаты в тесной связке осуществляли вмешательство в выборы России. Так, Посольство США в Москве даже и не пыталось скрыть свои действия - выпустило обращение к российским избирателям, цель которого повлиять на волеизъявление наших граждан", - сказал Пискарев в информцентре ЦИК РФ. По его словам, в качестве массовки в операции по вмешательству в выборы, поддерживая ее по методичкам Госдепа США, выступали иностранные агенты и сбежавшие за границу релоканты.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, москва, василий пискарев, госдума рф, государственный департамент сша, политика