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Пискарев обвинил США во вмешательстве в выборы в России
Пискарев обвинил США во вмешательстве в выборы в России - РИА Новости, 08.09.2024
Пискарев обвинил США во вмешательстве в выборы в России
Американские СМИ, неправительственные организации и дипломаты в тесной связке осуществляли вмешательство в выборы в России, заявил глава комиссии Госдумы по... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T19:58
2024-09-08T19:58
2024-09-08T19:58
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Американские СМИ, неправительственные организации и дипломаты в тесной связке осуществляли вмешательство в выборы в России, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ Василий Пискарев. "Американские СМИ, неправительственные организации и дипломаты в тесной связке осуществляли вмешательство в выборы России. Так, Посольство США в Москве даже и не пыталось скрыть свои действия - выпустило обращение к российским избирателям, цель которого повлиять на волеизъявление наших граждан", - сказал Пискарев в информцентре ЦИК РФ. По его словам, в качестве массовки в операции по вмешательству в выборы, поддерживая ее по методичкам Госдепа США, выступали иностранные агенты и сбежавшие за границу релоканты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, москва, василий пискарев, госдума рф, государственный департамент сша, политика
Россия, США, Москва, Василий Пискарев, Госдума РФ, Государственный департамент США, Политика
Пискарев обвинил США во вмешательстве в выборы в России
Пискарев: американские СМИ, НПО и дипломаты пытались вмешаться в выборы в России