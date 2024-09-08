https://ria.ru/20240908/vybory-1971459105.html
Глава фракции "Единая Россия" проголосовал на выборах в Мосгордуму
Глава фракции "Единая Россия" проголосовал на выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 08.09.2024
Глава фракции "Единая Россия" проголосовал на выборах в Мосгордуму
Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев проголосовал на выборах депутатов в Московскую городскую думу через терминал электронного... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T19:43
2024-09-08T19:43
2024-09-08T20:02
политика
россия
москва
владимир васильев
единая россия
московская городская дума
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев проголосовал на выборах депутатов в Московскую городскую думу через терминал электронного голосования (ТЭГ), передаёт корреспондент РИА Новости. Парламентарий голосовал на избирательном участке №188 в Финансовом университете при правительстве РФ. "Партия сделала всё, как поручал президент, чтобы была представлена в ходе выборов та часть общества, которая является нравственным ориентиром в сегодняшней ситуации, и те, кто пользуется уважением людей, и самое главное, способны решать задачи в интересах жителей страны профессионально, ответственно", - сказал Васильев журналистам. Он добавил, что сегодня 56 миллионов граждан России имели возможность проголосовать и выразить свою волю. По его словам, 380 участников СВО участвовали в выборах от партии "Единая Россия" в качестве кандидатов. Васильев также отметил роль столицы в различных сферах: "приятно, что Москва примерно решает вопросы". Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября. Москвичи выбирают депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосуют за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 в воскресенье.
https://ria.ru/20240908/golosovanie-1971355748.html
https://ria.ru/20240906/moskva-1970999113.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, москва, владимир васильев, единая россия, московская городская дума, выборы в россии — 2024
Политика, Россия, Москва, Владимир Васильев, Единая Россия, Московская городская дума, Выборы в России — 2024
Глава фракции "Единая Россия" проголосовал на выборах в Мосгордуму
Глава фракции ЕР Васильев проголосовал на выборах в Мосгордуму через ТЭГ
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев проголосовал на выборах депутатов в Московскую городскую думу через терминал электронного голосования (ТЭГ), передаёт корреспондент РИА Новости.
Парламентарий голосовал на избирательном участке №188 в Финансовом университете при правительстве РФ
.
"Партия сделала всё, как поручал президент, чтобы была представлена в ходе выборов та часть общества, которая является нравственным ориентиром в сегодняшней ситуации, и те, кто пользуется уважением людей, и самое главное, способны решать задачи в интересах жителей страны профессионально, ответственно", - сказал Васильев журналистам.
Он добавил, что сегодня 56 миллионов граждан России имели возможность проголосовать и выразить свою волю.
По его словам, 380 участников СВО участвовали в выборах от партии "Единая Россия" в качестве кандидатов.
Васильев также отметил роль столицы в различных сферах: "приятно, что Москва
примерно решает вопросы".
Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября. Москвичи выбирают депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосуют за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 в воскресенье.