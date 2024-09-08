https://ria.ru/20240908/vybory-1971459105.html

Глава фракции "Единая Россия" проголосовал на выборах в Мосгордуму

Глава фракции "Единая Россия" проголосовал на выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 08.09.2024

Глава фракции "Единая Россия" проголосовал на выборах в Мосгордуму

Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев проголосовал на выборах депутатов в Московскую городскую думу через терминал электронного... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T19:43

2024-09-08T19:43

2024-09-08T20:02

политика

россия

москва

владимир васильев

единая россия

московская городская дума

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев проголосовал на выборах депутатов в Московскую городскую думу через терминал электронного голосования (ТЭГ), передаёт корреспондент РИА Новости. Парламентарий голосовал на избирательном участке №188 в Финансовом университете при правительстве РФ. "Партия сделала всё, как поручал президент, чтобы была представлена в ходе выборов та часть общества, которая является нравственным ориентиром в сегодняшней ситуации, и те, кто пользуется уважением людей, и самое главное, способны решать задачи в интересах жителей страны профессионально, ответственно", - сказал Васильев журналистам. Он добавил, что сегодня 56 миллионов граждан России имели возможность проголосовать и выразить свою волю. По его словам, 380 участников СВО участвовали в выборах от партии "Единая Россия" в качестве кандидатов. Васильев также отметил роль столицы в различных сферах: "приятно, что Москва примерно решает вопросы". Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября. Москвичи выбирают депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосуют за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 в воскресенье.

https://ria.ru/20240908/golosovanie-1971355748.html

https://ria.ru/20240906/moskva-1970999113.html

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Дарья Буймова

политика, россия, москва, владимир васильев, единая россия, московская городская дума, выборы в россии — 2024