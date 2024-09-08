https://ria.ru/20240908/vybory-1971454605.html

В ЦИК рассказали о противодействии западному вмешательству в выборы

В ЦИК рассказали о противодействии западному вмешательству в выборы - РИА Новости, 08.09.2024

В ЦИК рассказали о противодействии западному вмешательству в выборы

Система по противодействию западному вмешательству в выборы в РФ обеспечила возможность свободной реализации прав россиян, заявил член Центризбиркома России... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T19:14

2024-09-08T19:14

2024-09-08T19:29

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игорь борисов

госдума рф

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Система по противодействию западному вмешательству в выборы в РФ обеспечила возможность свободной реализации прав россиян, заявил член Центризбиркома России Игорь Борисов.Борисов в ходе сессии "Попытки внешнего вмешательства в российские выборы" в ЦИК России заявил, что вмешательство в выборы, попытки давления на избирателей, искажение их свободной воли - это преступление, для исполнение которого силами коллективного Запада используются современные цифровые информационные технологии и даже боевое летальное оружие."Чтобы не нагнетать ситуацию, в которой проходит голосование в России по выборам, назначенных на 8 сентября, сразу подчеркну, что голосование проходило штатно, в полном соответствии с законом. Та система противодействия западному вмешательству, которая создана в РФ, в том числе и в Центральной избирательной комиссии РФ, обеспечила возможность свободной реализации избирательных прав наших граждан на выборах всех уровней", - подчеркнул член ЦИК.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте проходят прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избираются два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, идут довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах - выборы в заксобрания.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, выборы в россии — 2024, абакан, анадырь, игорь борисов, госдума рф