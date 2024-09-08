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В ЦИК рассказали о противодействии западному вмешательству в выборы - РИА Новости, 08.09.2024
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19:14 08.09.2024 (обновлено: 19:29 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/vybory-1971454605.html
В ЦИК рассказали о противодействии западному вмешательству в выборы
В ЦИК рассказали о противодействии западному вмешательству в выборы - РИА Новости, 08.09.2024
В ЦИК рассказали о противодействии западному вмешательству в выборы
Система по противодействию западному вмешательству в выборы в РФ обеспечила возможность свободной реализации прав россиян, заявил член Центризбиркома России... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T19:14
2024-09-08T19:29
политика
россия
выборы в россии — 2024
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игорь борисов
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Система по противодействию западному вмешательству в выборы в РФ обеспечила возможность свободной реализации прав россиян, заявил член Центризбиркома России Игорь Борисов.Борисов в ходе сессии "Попытки внешнего вмешательства в российские выборы" в ЦИК России заявил, что вмешательство в выборы, попытки давления на избирателей, искажение их свободной воли - это преступление, для исполнение которого силами коллективного Запада используются современные цифровые информационные технологии и даже боевое летальное оружие."Чтобы не нагнетать ситуацию, в которой проходит голосование в России по выборам, назначенных на 8 сентября, сразу подчеркну, что голосование проходило штатно, в полном соответствии с законом. Та система противодействия западному вмешательству, которая создана в РФ, в том числе и в Центральной избирательной комиссии РФ, обеспечила возможность свободной реализации избирательных прав наших граждан на выборах всех уровней", - подчеркнул член ЦИК.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте проходят прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избираются два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, идут довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах - выборы в заксобрания.
https://ria.ru/20240908/pamfilova-1971448129.html
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политика, россия, выборы в россии — 2024, абакан, анадырь, игорь борисов, госдума рф
Политика, Россия, Выборы в России — 2024, Абакан, Анадырь, Игорь Борисов, Госдума РФ
В ЦИК рассказали о противодействии западному вмешательству в выборы

Противодействие вмешательству в выборы обеспечило реализацию прав россиян

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Единый день голосования
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Система по противодействию западному вмешательству в выборы в РФ обеспечила возможность свободной реализации прав россиян, заявил член Центризбиркома России Игорь Борисов.
Борисов в ходе сессии "Попытки внешнего вмешательства в российские выборы" в ЦИК России заявил, что вмешательство в выборы, попытки давления на избирателей, искажение их свободной воли - это преступление, для исполнение которого силами коллективного Запада используются современные цифровые информационные технологии и даже боевое летальное оружие.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Памфилова оценила степень западного вмешательства в выборы
Вчера, 18:32
"Чтобы не нагнетать ситуацию, в которой проходит голосование в России по выборам, назначенных на 8 сентября, сразу подчеркну, что голосование проходило штатно, в полном соответствии с законом. Та система противодействия западному вмешательству, которая создана в РФ, в том числе и в Центральной избирательной комиссии РФ, обеспечила возможность свободной реализации избирательных прав наших граждан на выборах всех уровней", - подчеркнул член ЦИК.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте проходят прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избираются два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, идут довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах - выборы в заксобрания.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
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