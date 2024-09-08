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Явка на выборах в Вологодской области составила 47,06 процента
Явка на выборах в Вологодской области составила 47,06 процента - РИА Новости, 08.09.2024
Явка на выборах в Вологодской области составила 47,06 процента
Явка на выборах губернатора Вологодской области на 18.00 мск воскресенья с учетом ДЭГ составила 47,06%, сообщает региональная избирательная комиссия. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T19:08
2024-09-08T19:08
2024-09-08T19:08
политика
вологодская область
георгий филимонов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Вологодской области на 18.00 мск воскресенья с учетом ДЭГ составила 47,06%, сообщает региональная избирательная комиссия. "По данным на 18.00 8 сентября 2024 года, проголосовали на избирательных участках 340 750 человек - 42,23%. С помощью ДЭГ проголосовали 79 008 человек - 92,92 %. Всего проголосовали 419 758 человек - 47,06%", - говорится в сообщении. Голосование на выборах губернатора Вологодской области проходит с 6 по 8 сентября. На пост губернатора региона претендуют зарегистрированные кандидаты: врио губернатора региона Георгий Филимонов ("Единая Россия"), Денис Хрипель ("Справедливая Россия- Патриоты - За правду"), Игорь Катухин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Антон Гримов (ЛДПР) и Александр Морозов (КПРФ).
https://ria.ru/20240605/vybory-1950715803.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, вологодская область, георгий филимонов, александр морозов, единая россия, лдпр, кпрф, выборы в россии — 2024
Политика, Вологодская область, Георгий Филимонов, Александр Морозов, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Выборы в России — 2024
Явка на выборах в Вологодской области составила 47,06 процента
Явка на выборах в Вологодской области с учетом ДЭГ составила 47,06 процента