https://ria.ru/20240908/vybory-1971451752.html

Явка на выборах губернатора Оренбургской области составила 50,94 процента

Явка на выборах губернатора Оренбургской области составила 50,94 процента - РИА Новости, 08.09.2024

Явка на выборах губернатора Оренбургской области составила 50,94 процента

Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области, где прошло трехдневное голосование, составила 50,94%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T19:03

2024-09-08T19:03

2024-09-08T21:16

политика

оренбургская область

выборы в россии — 2024

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УФА, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области, где прошло трехдневное голосование, составила 50,94%, сообщает избирком региона. "В 20.00 (18.00 мск) завершилось голосование на выборах в Оренбургской области. Участковые избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов. Голосование проходило на 1508 избирательных участках. На 18.00 часов (16.00 мск) явка на выборах в регионе составила 50,94%. Итоговая явка будет известна после завершения подсчёта голосов", - сообщает избирком Оренбуржья. В Оренбургской области выбирали губернатора региона. Также здесь состоялись дополнительные выборы в заксобрание области и органы местного самоуправления.

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оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, оренбургская область, выборы в россии — 2024