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Явка на выборах губернатора Оренбургской области составила 50,94 процента - РИА Новости, 08.09.2024
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19:03 08.09.2024 (обновлено: 21:16 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/vybory-1971451752.html
Явка на выборах губернатора Оренбургской области составила 50,94 процента
Явка на выборах губернатора Оренбургской области составила 50,94 процента - РИА Новости, 08.09.2024
Явка на выборах губернатора Оренбургской области составила 50,94 процента
Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области, где прошло трехдневное голосование, составила 50,94%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T19:03
2024-09-08T21:16
политика
оренбургская область
выборы в россии — 2024
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УФА, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области, где прошло трехдневное голосование, составила 50,94%, сообщает избирком региона. "В 20.00 (18.00 мск) завершилось голосование на выборах в Оренбургской области. Участковые избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов. Голосование проходило на 1508 избирательных участках. На 18.00 часов (16.00 мск) явка на выборах в регионе составила 50,94%. Итоговая явка будет известна после завершения подсчёта голосов", - сообщает избирком Оренбуржья. В Оренбургской области выбирали губернатора региона. Также здесь состоялись дополнительные выборы в заксобрание области и органы местного самоуправления.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
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политика, оренбургская область, выборы в россии — 2024
Политика, Оренбургская область, Выборы в России — 2024
Явка на выборах губернатора Оренбургской области составила 50,94 процента

Явка на выборах главы Оренбургской области в 18:00 мск составила 50,94 процента

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на избирательном участке
Женщина голосует на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Женщина голосует на избирательном участке
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УФА, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области, где прошло трехдневное голосование, составила 50,94%, сообщает избирком региона.
"В 20.00 (18.00 мск) завершилось голосование на выборах в Оренбургской области. Участковые избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов. Голосование проходило на 1508 избирательных участках. На 18.00 часов (16.00 мск) явка на выборах в регионе составила 50,94%. Итоговая явка будет известна после завершения подсчёта голосов", - сообщает избирком Оренбуржья.
В Оренбургской области выбирали губернатора региона. Также здесь состоялись дополнительные выборы в заксобрание области и органы местного самоуправления.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
ПолитикаОренбургская областьВыборы в России — 2024
 
 
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