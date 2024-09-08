https://ria.ru/20240908/vybory-1971451752.html
Явка на выборах губернатора Оренбургской области составила 50,94 процента
Явка на выборах губернатора Оренбургской области составила 50,94 процента - РИА Новости, 08.09.2024
Явка на выборах губернатора Оренбургской области составила 50,94 процента
Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области, где прошло трехдневное голосование, составила 50,94%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T19:03
2024-09-08T19:03
2024-09-08T21:16
политика
оренбургская область
выборы в россии — 2024
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УФА, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области, где прошло трехдневное голосование, составила 50,94%, сообщает избирком региона. "В 20.00 (18.00 мск) завершилось голосование на выборах в Оренбургской области. Участковые избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов. Голосование проходило на 1508 избирательных участках. На 18.00 часов (16.00 мск) явка на выборах в регионе составила 50,94%. Итоговая явка будет известна после завершения подсчёта голосов", - сообщает избирком Оренбуржья. В Оренбургской области выбирали губернатора региона. Также здесь состоялись дополнительные выборы в заксобрание области и органы местного самоуправления.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
оренбургская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, оренбургская область, выборы в россии — 2024
Политика, Оренбургская область, Выборы в России — 2024
Явка на выборах губернатора Оренбургской области составила 50,94 процента
Явка на выборах главы Оренбургской области в 18:00 мск составила 50,94 процента
УФА, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области, где прошло трехдневное голосование, составила 50,94%, сообщает избирком региона.
"В 20.00 (18.00 мск) завершилось голосование на выборах в Оренбургской области. Участковые избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов. Голосование проходило на 1508 избирательных участках. На 18.00 часов (16.00 мск) явка на выборах в регионе составила 50,94%. Итоговая явка будет известна после завершения подсчёта голосов", - сообщает избирком Оренбуржья.
В Оренбургской области выбирали губернатора региона. Также здесь состоялись дополнительные выборы в заксобрание области и органы местного самоуправления.