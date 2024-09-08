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Текслер уверенно лидирует на выборах главы Челябинской области - РИА Новости, 08.09.2024
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18:57 08.09.2024 (обновлено: 19:01 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/vybory-1971451062.html
Текслер уверенно лидирует на выборах главы Челябинской области
Текслер уверенно лидирует на выборах главы Челябинской области - РИА Новости, 08.09.2024
Текслер уверенно лидирует на выборах главы Челябинской области
Действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 95,98% голосов избирателей после обработки... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T18:57
2024-09-08T19:01
политика
челябинская область
цик рф
алексей текслер
выборы в россии — 2024
единая россия
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 95,98% голосов избирателей после обработки 0,04% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Виталий Пашин (ЛДПР) с результатом 1,71% голосов, третьим идет Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) – 1,28%, четвертым Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива") – 0,86% голосов.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
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политика, челябинская область, цик рф, алексей текслер, выборы в россии — 2024, единая россия, лдпр
Политика, Челябинская область, ЦИК РФ, Алексей Текслер, Выборы в России — 2024, Единая Россия, ЛДПР
Текслер уверенно лидирует на выборах главы Челябинской области

Текслер набирает 95,98 процента голосов на выборах главы Челябинской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Челябинской области Алексей Текслер
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 95,98% голосов избирателей после обработки 0,04% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Виталий Пашин (ЛДПР) с результатом 1,71% голосов, третьим идет Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) – 1,28%, четвертым Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива") – 0,86% голосов.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
ПолитикаЧелябинская областьЦИК РФАлексей ТекслерВыборы в России — 2024Единая РоссияЛДПР
 
 
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