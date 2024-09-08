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Текслер уверенно лидирует на выборах главы Челябинской области
Текслер уверенно лидирует на выборах главы Челябинской области - РИА Новости, 08.09.2024
Текслер уверенно лидирует на выборах главы Челябинской области
Действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 95,98% голосов избирателей после обработки... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T18:57
2024-09-08T18:57
2024-09-08T19:01
политика
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 95,98% голосов избирателей после обработки 0,04% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Виталий Пашин (ЛДПР) с результатом 1,71% голосов, третьим идет Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) – 1,28%, четвертым Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива") – 0,86% голосов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Политика, Челябинская область, ЦИК РФ, Алексей Текслер, Выборы в России — 2024, Единая Россия, ЛДПР
Текслер уверенно лидирует на выборах главы Челябинской области
Текслер набирает 95,98 процента голосов на выборах главы Челябинской области