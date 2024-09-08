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Текслер уверенно лидирует на выборах главы Челябинской области

Текслер уверенно лидирует на выборах главы Челябинской области - РИА Новости, 08.09.2024

Текслер уверенно лидирует на выборах главы Челябинской области

Действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 95,98% голосов избирателей после обработки... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T18:57

2024-09-08T18:57

2024-09-08T19:01

политика

челябинская область

цик рф

алексей текслер

выборы в россии — 2024

единая россия

лдпр

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 95,98% голосов избирателей после обработки 0,04% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Виталий Пашин (ЛДПР) с результатом 1,71% голосов, третьим идет Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) – 1,28%, четвертым Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива") – 0,86% голосов.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, челябинская область, цик рф, алексей текслер, выборы в россии — 2024, единая россия, лдпр