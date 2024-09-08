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Явка на выборах в Мурманской области превысила 39 процентов
Явка на выборах в Мурманской области превысила 39 процентов - РИА Новости, 08.09.2024
Явка на выборах в Мурманской области превысила 39 процентов
Явка избирателей на выборах губернатора Мурманской области к 18.00 мск превысила 39%, возможностями дистанционного голосования воспользовались 90% избирателей,... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T18:54
2024-09-08T18:54
2024-09-08T18:54
политика
мурманская область
андрей чибис
единая россия
лдпр
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МУРМАНСК, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Мурманской области к 18.00 мск превысила 39%, возможностями дистанционного голосования воспользовались 90% избирателей, сообщили в региональном избиркоме. "По состоянию на 18.00… на выборах в Мурманской области проголосовали 39,80% избирателей (с учетом дистанционного электронного голосования). С помощью ДЭГ проголосовали 90% избирателей", - говорится в сообщении. На аналогичных выборах в 2019 году явка избирателей составляла 31,95%. Тогда голосование было однодневным, не использовалась система ДЭГ. На должность губернатора региона претендуют четыре человека: кандидат от "Единой России" Андрей Чибис, от ЛДПР – Станислав Гонтарь, от КПРФ - Юрий Ваталин, от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" - Юрий Климченко. Выборы проходят в течение двух дней – 7 и 8 сентября. Избиратели региона имеют возможность проголосовать дистанционно.
https://ria.ru/20240908/vybory-1971375221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, мурманская область, андрей чибис, единая россия, лдпр, выборы в россии — 2024
Политика, Мурманская область, Андрей Чибис, Единая Россия, ЛДПР, Выборы в России — 2024
Явка на выборах в Мурманской области превысила 39 процентов
Явка на выборах главы Мурманской области к 18:00 мск составила 39,80 процента