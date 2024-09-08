https://ria.ru/20240908/vybory-1971449535.html

Глава СПЧ призвал партии готовить наблюдателей на выборы

Глава СПЧ призвал партии готовить наблюдателей на выборы - РИА Новости, 08.09.2024

Глава СПЧ призвал партии готовить наблюдателей на выборы

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал все политические партии готовить наблюдателей на избирательные участки. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T18:41

2024-09-08T18:41

2024-09-08T18:41

политика

россия

абакан

анадырь

валерий фадеев

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969274702_0:0:2884:1623_1920x0_80_0_0_53dd57645dfc6b505006f3522074e040.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал все политические партии готовить наблюдателей на избирательные участки. Фадеев на брифинге о ходе выборов в Единый день голосования, который проходит в ЦИК РФ, отметил, что на избирательных участках много общественных наблюдателей, однако партийные наблюдатели, даже от крупных партий, есть не везде. "Мы призываем партии готовить наблюдателей. Ведь у партий есть активы… Когда я не вижу наблюдателей на избирательных участках, у меня возникает вопрос: а вообще у партий есть активы?", - заявил глава СПЧ. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте проходят прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избираются два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, идут довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах - выборы в заксобрания. -0-

https://ria.ru/20240908/vybory-1971375221.html

россия

абакан

анадырь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, абакан, анадырь, валерий фадеев, госдума рф