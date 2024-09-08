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Глава СПЧ призвал партии готовить наблюдателей на выборы - РИА Новости, 08.09.2024
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18:41 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/vybory-1971449535.html
Глава СПЧ призвал партии готовить наблюдателей на выборы
Глава СПЧ призвал партии готовить наблюдателей на выборы - РИА Новости, 08.09.2024
Глава СПЧ призвал партии готовить наблюдателей на выборы
Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал все политические партии готовить наблюдателей на избирательные участки. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T18:41
2024-09-08T18:41
политика
россия
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анадырь
валерий фадеев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал все политические партии готовить наблюдателей на избирательные участки. Фадеев на брифинге о ходе выборов в Единый день голосования, который проходит в ЦИК РФ, отметил, что на избирательных участках много общественных наблюдателей, однако партийные наблюдатели, даже от крупных партий, есть не везде. "Мы призываем партии готовить наблюдателей. Ведь у партий есть активы… Когда я не вижу наблюдателей на избирательных участках, у меня возникает вопрос: а вообще у партий есть активы?", - заявил глава СПЧ. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте проходят прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избираются два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, идут довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах - выборы в заксобрания. -0-
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политика, россия, абакан, анадырь, валерий фадеев, госдума рф
Политика, Россия, Абакан, Анадырь, Валерий Фадеев, Госдума РФ
Глава СПЧ призвал партии готовить наблюдателей на выборы

Глава СПЧ Фадеев призвал партии готовить наблюдателей на избирательные участки

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Валерий Фадеев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал все политические партии готовить наблюдателей на избирательные участки.
Фадеев на брифинге о ходе выборов в Единый день голосования, который проходит в ЦИК РФ, отметил, что на избирательных участках много общественных наблюдателей, однако партийные наблюдатели, даже от крупных партий, есть не везде.
«
"Мы призываем партии готовить наблюдателей. Ведь у партий есть активы… Когда я не вижу наблюдателей на избирательных участках, у меня возникает вопрос: а вообще у партий есть активы?", - заявил глава СПЧ.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте проходят прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избираются два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, идут довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах - выборы в заксобрания. -0-
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