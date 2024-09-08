https://ria.ru/20240908/vybory-1971447251.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в госсобрание Республики Алтай

"Единая Россия" лидирует на выборах в госсобрание Республики Алтай - РИА Новости, 08.09.2024

"Единая Россия" лидирует на выборах в госсобрание Республики Алтай

"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов госсобрания Республики Алтай с 44,23% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T18:26

2024-09-08T18:26

2024-09-08T21:10

политика

республика алтай

единая россия

цик рф

лдпр

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов госсобрания Республики Алтай с 44,23% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ. Согласно данным на онлайн-табло в информационном центре ЦИК, после обработки 0,38% протоколов "Единая Россия" набирает 44,23% голосов, ЛДПР – 19,78%, КПРФ – 19,51%, "Новые люди" – 6,87%, "Справедливая Россия – За правду" – 4,12%, партия "Родина" – 2,2%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, республика алтай, единая россия, цик рф, лдпр, выборы в россии — 2024