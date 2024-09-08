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"Единая Россия" лидирует на выборах в госсобрание Республики Алтай - РИА Новости, 08.09.2024
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18:26 08.09.2024 (обновлено: 21:10 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/vybory-1971447251.html
"Единая Россия" лидирует на выборах в госсобрание Республики Алтай
"Единая Россия" лидирует на выборах в госсобрание Республики Алтай - РИА Новости, 08.09.2024
"Единая Россия" лидирует на выборах в госсобрание Республики Алтай
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов госсобрания Республики Алтай с 44,23% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T18:26
2024-09-08T21:10
политика
республика алтай
единая россия
цик рф
лдпр
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов госсобрания Республики Алтай с 44,23% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ. Согласно данным на онлайн-табло в информационном центре ЦИК, после обработки 0,38% протоколов "Единая Россия" набирает 44,23% голосов, ЛДПР – 19,78%, КПРФ – 19,51%, "Новые люди" – 6,87%, "Справедливая Россия – За правду" – 4,12%, партия "Родина" – 2,2%.
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политика, республика алтай, единая россия, цик рф, лдпр, выборы в россии — 2024
Политика, Республика Алтай, Единая Россия, ЦИК РФ, ЛДПР, Выборы в России — 2024
"Единая Россия" лидирует на выборах в госсобрание Республики Алтай

ЕР лидирует на выборах депутатов госсобрания Республики Алтай с 44,23% голосов

© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанкИзбиратель голосует на выборах главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай, депутатов Республики Алтай в Горно-Алтайске
Избиратель голосует на выборах главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай, депутатов Республики Алтай в Горно-Алтайске - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Владимир Николаев
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Избиратель голосует на выборах главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай, депутатов Республики Алтай в Горно-Алтайске
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов госсобрания Республики Алтай с 44,23% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.
Согласно данным на онлайн-табло в информационном центре ЦИК, после обработки 0,38% протоколов "Единая Россия" набирает 44,23% голосов, ЛДПР – 19,78%, КПРФ – 19,51%, "Новые люди" – 6,87%, "Справедливая Россия – За правду" – 4,12%, партия "Родина" – 2,2%.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
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