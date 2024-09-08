https://ria.ru/20240908/vybory-1971447251.html
"Единая Россия" лидирует на выборах в госсобрание Республики Алтай
"Единая Россия" лидирует на выборах в госсобрание Республики Алтай - РИА Новости, 08.09.2024
"Единая Россия" лидирует на выборах в госсобрание Республики Алтай
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов госсобрания Республики Алтай с 44,23% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T18:26
2024-09-08T18:26
2024-09-08T21:10
политика
республика алтай
единая россия
цик рф
лдпр
выборы в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971307767_0:0:2707:1523_1920x0_80_0_0_549129a841a9335bfe1d98bcb4f8ae35.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов госсобрания Республики Алтай с 44,23% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ. Согласно данным на онлайн-табло в информационном центре ЦИК, после обработки 0,38% протоколов "Единая Россия" набирает 44,23% голосов, ЛДПР – 19,78%, КПРФ – 19,51%, "Новые люди" – 6,87%, "Справедливая Россия – За правду" – 4,12%, партия "Родина" – 2,2%.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
республика алтай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971307767_0:0:2707:2031_1920x0_80_0_0_157692e51113bf5d91df4cefddd65500.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, республика алтай, единая россия, цик рф, лдпр, выборы в россии — 2024
Политика, Республика Алтай, Единая Россия, ЦИК РФ, ЛДПР, Выборы в России — 2024
"Единая Россия" лидирует на выборах в госсобрание Республики Алтай
ЕР лидирует на выборах депутатов госсобрания Республики Алтай с 44,23% голосов