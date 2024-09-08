Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах губернатора Челябинской области составила 41,87 процента - РИА Новости, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 08.09.2024 (обновлено: 18:32 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/vybory-1971439393.html
Явка на выборах губернатора Челябинской области составила 41,87 процента
Явка на выборах губернатора Челябинской области составила 41,87 процента - РИА Новости, 08.09.2024
Явка на выборах губернатора Челябинской области составила 41,87 процента
Явка избирателей на выборах губернатора Челябинской области на 18.00 (16.00 мск) 8 сентября, на второй день голосования, составила 41,87%, сообщила пресс-служба РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T17:09
2024-09-08T18:32
политика
челябинская область
челябинск
алексей текслер
кпрф
лдпр
выборы в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971447830_0:3:3077:1733_1920x0_80_0_0_9514ea381e4c05220fb063f327cdfe2a.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Челябинской области на 18.00 (16.00 мск) 8 сентября, на второй день голосования, составила 41,87%, сообщила пресс-служба облизбиркома. "Голосование на выборах губернатора Челябинской области продолжается. По состоянию на 18.00 (16.00 мск) проголосовали 1 006 592 жителя региона, явка составила 41,87%", - говорится в сообщении. Явка на выборах губернатора Челябинской области в 2019 году, по данным на 18.00 (16.00 мск), составила 38,46%, выборы были однодневными. В Челябинской области в 2024 году 7 и 8 сентября проводятся выборы губернатора Челябинской области, а также в городскую думу Челябинска. На пост губернатора претендуют глава региона Алексей Текслер, Эльдар Гильмутдинов (КПРФ), Виталий Пашин (ЛДПР), Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива"). По данным областной избирательной комиссии, активным избирательным правом в регионе обладают более 2,57 миллиона человек. В проведении выборов задействованы 2275 участковых комиссий, помещения для голосования готовы и будут ждать своих избирателей с 08.00 до 20.00.
https://ria.ru/20240908/vybory-1971375221.html
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
челябинская область
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971447830_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c578cbc9060190be914d098dd188ba0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, челябинская область, челябинск, алексей текслер, кпрф, лдпр, выборы в россии — 2024
Политика, Челябинская область, Челябинск, Алексей Текслер, КПРФ, ЛДПР, Выборы в России — 2024
Явка на выборах губернатора Челябинской области составила 41,87 процента

Явка на выборах главы Челябинской области к вечеру составила 41,87 процента

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на избирательном участке в Челябинске. 8 сентября 2024
Женщина голосует на избирательном участке в Челябинске. 8 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Женщина голосует на избирательном участке в Челябинске. 8 сентября 2024
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Челябинской области на 18.00 (16.00 мск) 8 сентября, на второй день голосования, составила 41,87%, сообщила пресс-служба облизбиркома.
"Голосование на выборах губернатора Челябинской области продолжается. По состоянию на 18.00 (16.00 мск) проголосовали 1 006 592 жителя региона, явка составила 41,87%", - говорится в сообщении.
Голосование на участке № 3420 на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Памфилова заявила об экстремальных условиях в единый день голосования
Вчера, 11:09
Явка на выборах губернатора Челябинской области в 2019 году, по данным на 18.00 (16.00 мск), составила 38,46%, выборы были однодневными.
В Челябинской области в 2024 году 7 и 8 сентября проводятся выборы губернатора Челябинской области, а также в городскую думу Челябинска. На пост губернатора претендуют глава региона Алексей Текслер, Эльдар Гильмутдинов (КПРФ), Виталий Пашин (ЛДПР), Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива"). По данным областной избирательной комиссии, активным избирательным правом в регионе обладают более 2,57 миллиона человек. В проведении выборов задействованы 2275 участковых комиссий, помещения для голосования готовы и будут ждать своих избирателей с 08.00 до 20.00.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
ПолитикаЧелябинская областьЧелябинскАлексей ТекслерКПРФЛДПРВыборы в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала