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Явка на выборах губернатора Челябинской области составила 41,87 процента
Явка на выборах губернатора Челябинской области составила 41,87 процента - РИА Новости, 08.09.2024
Явка на выборах губернатора Челябинской области составила 41,87 процента
Явка избирателей на выборах губернатора Челябинской области на 18.00 (16.00 мск) 8 сентября, на второй день голосования, составила 41,87%, сообщила пресс-служба РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T17:09
2024-09-08T17:09
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Челябинской области на 18.00 (16.00 мск) 8 сентября, на второй день голосования, составила 41,87%, сообщила пресс-служба облизбиркома. "Голосование на выборах губернатора Челябинской области продолжается. По состоянию на 18.00 (16.00 мск) проголосовали 1 006 592 жителя региона, явка составила 41,87%", - говорится в сообщении. Явка на выборах губернатора Челябинской области в 2019 году, по данным на 18.00 (16.00 мск), составила 38,46%, выборы были однодневными. В Челябинской области в 2024 году 7 и 8 сентября проводятся выборы губернатора Челябинской области, а также в городскую думу Челябинска. На пост губернатора претендуют глава региона Алексей Текслер, Эльдар Гильмутдинов (КПРФ), Виталий Пашин (ЛДПР), Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива"). По данным областной избирательной комиссии, активным избирательным правом в регионе обладают более 2,57 миллиона человек. В проведении выборов задействованы 2275 участковых комиссий, помещения для голосования готовы и будут ждать своих избирателей с 08.00 до 20.00.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, челябинская область, челябинск, алексей текслер, кпрф, лдпр, выборы в россии — 2024
Политика, Челябинская область, Челябинск, Алексей Текслер, КПРФ, ЛДПР, Выборы в России — 2024
Явка на выборах губернатора Челябинской области составила 41,87 процента
Явка на выборах главы Челябинской области к вечеру составила 41,87 процента
ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Челябинской области на 18.00 (16.00 мск) 8 сентября, на второй день голосования, составила 41,87%, сообщила пресс-служба облизбиркома.
"Голосование на выборах губернатора Челябинской области продолжается. По состоянию на 18.00 (16.00 мск) проголосовали 1 006 592 жителя региона, явка составила 41,87%", - говорится в сообщении.
Явка на выборах губернатора Челябинской области в 2019 году, по данным на 18.00 (16.00 мск), составила 38,46%, выборы были однодневными.
В Челябинской области в 2024 году 7 и 8 сентября проводятся выборы губернатора Челябинской области, а также в городскую думу Челябинска. На пост губернатора претендуют глава региона Алексей Текслер, Эльдар Гильмутдинов (КПРФ), Виталий Пашин (ЛДПР), Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива"). По данным областной избирательной комиссии, активным избирательным правом в регионе обладают более 2,57 миллиона человек. В проведении выборов задействованы 2275 участковых комиссий, помещения для голосования готовы и будут ждать своих избирателей с 08.00 до 20.00.