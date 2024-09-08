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Общественный штаб в Москве рассмотрел около ста жалоб с участков - РИА Новости, 08.09.2024
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16:41 08.09.2024 (обновлено: 17:00 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/vybory-1971435461.html
Общественный штаб в Москве рассмотрел около ста жалоб с участков
Общественный штаб в Москве рассмотрел около ста жалоб с участков - РИА Новости, 08.09.2024
Общественный штаб в Москве рассмотрел около ста жалоб с участков
Около 100 сигналов с участков отработал общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T16:41
2024-09-08T17:00
политика
москва
александр асафов
московская городская дума
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Около 100 сигналов с участков отработал общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов. "Ситуация достаточно стабильна в городе… Штаб занимается отработкой сигналов, жалоб. Конечно, есть ряд публикаций. Они имеют очевидно повторяющийся характер. За все два дня на данный момент их около 100", - сказал Асафов на брифинге. Как в свою очередь сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, голосование проходит спокойно, каких-либо жалоб и серьезных инцидентов, которые повлияли бы на ход голосования, не зафиксировано. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
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политика, москва, александр асафов, московская городская дума, выборы в россии — 2024
Политика, Москва, Александр Асафов, Московская городская дума, Выборы в России — 2024
Общественный штаб в Москве рассмотрел около ста жалоб с участков

Штаб по наблюдению за выборами в Москве отработал около ста сигналов с участков

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОбщественный штаб по наблюдению за выборами в Москве. 8 сентября 2024
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве. 8 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве. 8 сентября 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Около 100 сигналов с участков отработал общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов.
«
"Ситуация достаточно стабильна в городе… Штаб занимается отработкой сигналов, жалоб. Конечно, есть ряд публикаций. Они имеют очевидно повторяющийся характер. За все два дня на данный момент их около 100", - сказал Асафов на брифинге.
Как в свою очередь сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, голосование проходит спокойно, каких-либо жалоб и серьезных инцидентов, которые повлияли бы на ход голосования, не зафиксировано.
Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
ПолитикаМоскваАлександр АсафовМосковская городская думаВыборы в России — 2024
 
 
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