https://ria.ru/20240908/vybory-1971435461.html

Общественный штаб в Москве рассмотрел около ста жалоб с участков

Общественный штаб в Москве рассмотрел около ста жалоб с участков - РИА Новости, 08.09.2024

Общественный штаб в Москве рассмотрел около ста жалоб с участков

Около 100 сигналов с участков отработал общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T16:41

2024-09-08T16:41

2024-09-08T17:00

политика

москва

александр асафов

московская городская дума

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Около 100 сигналов с участков отработал общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов. "Ситуация достаточно стабильна в городе… Штаб занимается отработкой сигналов, жалоб. Конечно, есть ряд публикаций. Они имеют очевидно повторяющийся характер. За все два дня на данный момент их около 100", - сказал Асафов на брифинге. Как в свою очередь сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, голосование проходит спокойно, каких-либо жалоб и серьезных инцидентов, которые повлияли бы на ход голосования, не зафиксировано. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.

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Наталья Макарова

политика, москва, александр асафов, московская городская дума, выборы в россии — 2024