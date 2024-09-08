https://ria.ru/20240908/vybory-1971433124.html

В московских следственных изоляторах проголосовали более 500 человек

В московских следственных изоляторах проголосовали более 500 человек - РИА Новости, 08.09.2024

В московских следственных изоляторах проголосовали более 500 человек

В ходе выборов губернаторов регионов России на участках в московских следственных изоляторах проголосовали 547 человек, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T16:27

2024-09-08T16:27

2024-09-08T16:49

политика

россия

москва

дмитрий реут

московская городская избирательная комиссия

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В ходе выборов губернаторов регионов России на участках в московских следственных изоляторах проголосовали 547 человек, сообщил журналистам заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут. "Для тех регионов, где проходят выборы губернаторов в эти дни, мы организовали голосование их избирателей, которые пребывают у нас в следственных изоляторах. Всего на восьми участках проголосовали 547 жителей других регионов, где выбирают губернаторов", - сказал Реут. Он уточнил, что данная категория избирателей голосовала с помощью бумажного бюллетеня. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года.

https://ria.ru/20240906/moskvichi-1971144396.html

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Дарья Буймова

политика, россия, москва, дмитрий реут , московская городская избирательная комиссия, выборы в россии — 2024