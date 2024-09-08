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В московских следственных изоляторах проголосовали более 500 человек - РИА Новости, 08.09.2024
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16:27 08.09.2024 (обновлено: 16:49 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/vybory-1971433124.html
В московских следственных изоляторах проголосовали более 500 человек
В московских следственных изоляторах проголосовали более 500 человек - РИА Новости, 08.09.2024
В московских следственных изоляторах проголосовали более 500 человек
В ходе выборов губернаторов регионов России на участках в московских следственных изоляторах проголосовали 547 человек, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T16:27
2024-09-08T16:49
политика
россия
москва
дмитрий реут
московская городская избирательная комиссия
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В ходе выборов губернаторов регионов России на участках в московских следственных изоляторах проголосовали 547 человек, сообщил журналистам заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут. "Для тех регионов, где проходят выборы губернаторов в эти дни, мы организовали голосование их избирателей, которые пребывают у нас в следственных изоляторах. Всего на восьми участках проголосовали 547 жителей других регионов, где выбирают губернаторов", - сказал Реут. Он уточнил, что данная категория избирателей голосовала с помощью бумажного бюллетеня. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года.
https://ria.ru/20240906/moskvichi-1971144396.html
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политика, россия, москва, дмитрий реут , московская городская избирательная комиссия, выборы в россии — 2024
Политика, Россия, Москва, Дмитрий Реут , Московская городская избирательная комиссия, Выборы в России — 2024
В московских следственных изоляторах проголосовали более 500 человек

На участках в московских следственных изоляторах проголосовали 547 человек

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевИзбирательный участок на выборах депутатов Мосгордумы
Избирательный участок на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Избирательный участок на выборах депутатов Мосгордумы
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В ходе выборов губернаторов регионов России на участках в московских следственных изоляторах проголосовали 547 человек, сообщил журналистам заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.
"Для тех регионов, где проходят выборы губернаторов в эти дни, мы организовали голосование их избирателей, которые пребывают у нас в следственных изоляторах. Всего на восьми участках проголосовали 547 жителей других регионов, где выбирают губернаторов", - сказал Реут.
Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
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6 сентября, 18:21
Он уточнил, что данная категория избирателей голосовала с помощью бумажного бюллетеня.
Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года.
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Итоги единого дня голосования — 2024
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