https://ria.ru/20240908/vybory-1971430204.html

Явка на выборах в Вологодской области составила 44,51 процента

Явка на выборах в Вологодской области составила 44,51 процента - РИА Новости, 08.09.2024

Явка на выборах в Вологодской области составила 44,51 процента

Явка на выборах губернатора Вологодской области, на 15.00 третьего дня голосования с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ), составила 44,51%,... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T16:05

2024-09-08T16:05

2024-09-08T16:05

политика

вологодская область

выборы в россии — 2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Вологодской области, на 15.00 третьего дня голосования с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ), составила 44,51%, сообщает в воскресенье региональная избирательная комиссия. "По данным на 15.00 8 сентября 2024 года, проголосовали на избирательных участках 318 742 человека - 39,5%. С помощью ДЭГ проголосовали 78 215 человек - 91,99%. Всего проголосовали 396 957 человек - 44,51%", - сообщает облизбирком. Голосование на выборах губернатора Вологодской области проходит с 6 по 8 сентября.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, вологодская область, выборы в россии — 2024