https://ria.ru/20240908/vybory-1971430204.html
Явка на выборах в Вологодской области составила 44,51 процента
Явка на выборах в Вологодской области составила 44,51 процента - РИА Новости, 08.09.2024
Явка на выборах в Вологодской области составила 44,51 процента
Явка на выборах губернатора Вологодской области, на 15.00 третьего дня голосования с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ), составила 44,51%,... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T16:05
2024-09-08T16:05
2024-09-08T16:05
политика
вологодская область
выборы в россии — 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Вологодской области, на 15.00 третьего дня голосования с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ), составила 44,51%, сообщает в воскресенье региональная избирательная комиссия. "По данным на 15.00 8 сентября 2024 года, проголосовали на избирательных участках 318 742 человека - 39,5%. С помощью ДЭГ проголосовали 78 215 человек - 91,99%. Всего проголосовали 396 957 человек - 44,51%", - сообщает облизбирком. Голосование на выборах губернатора Вологодской области проходит с 6 по 8 сентября.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, вологодская область, выборы в россии — 2024
Политика, Вологодская область, Выборы в России — 2024
Явка на выборах в Вологодской области составила 44,51 процента
Явка на выборах в Вологодской области с учетом ДЭГ составила 44,51 процента
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Вологодской области, на 15.00 третьего дня голосования с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ), составила 44,51%, сообщает в воскресенье региональная избирательная комиссия.
"По данным на 15.00 8 сентября 2024 года, проголосовали на избирательных участках 318 742 человека - 39,5%. С помощью ДЭГ проголосовали 78 215 человек - 91,99%. Всего проголосовали 396 957 человек - 44,51%", - сообщает облизбирком.
Голосование на выборах губернатора Вологодской области проходит с 6 по 8 сентября.