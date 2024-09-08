https://ria.ru/20240908/vybory-1971427195.html

В столице проголосовали порядка трех миллионов москвичей

В столице проголосовали порядка трех миллионов москвичей - РИА Новости, 08.09.2024

В столице проголосовали порядка трех миллионов москвичей

Порядка трех миллионов москвичей проголосовали на выборах депутатов в столице, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T15:50

2024-09-08T15:50

2024-09-08T16:41

политика

москва

московская городская дума

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Порядка трех миллионов москвичей проголосовали на выборах депутатов в столице, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. "Порядка трех миллионов москвичей уже проголосовали", - сказал Ковалев на брифинге. В свою очередь заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут отметил, что в числе проголосовавших москвичей онлайн приняли участие в выборах более 2,8 миллиона избирателей.Он добавил, что с помощью бумажных бюллетеней проголосовали почти 115 тысяч москвичей."Что касается терминалов электронного голосования, то здесь ими воспользовались в настоящий момент почти 280 тысяч москвичей", - пояснил зампред МГИК.Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, москва, московская городская дума, выборы в россии — 2024