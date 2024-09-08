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В столице проголосовали порядка трех миллионов москвичей - РИА Новости, 08.09.2024
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15:50 08.09.2024 (обновлено: 16:41 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/vybory-1971427195.html
В столице проголосовали порядка трех миллионов москвичей
В столице проголосовали порядка трех миллионов москвичей - РИА Новости, 08.09.2024
В столице проголосовали порядка трех миллионов москвичей
Порядка трех миллионов москвичей проголосовали на выборах депутатов в столице, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T15:50
2024-09-08T16:41
политика
москва
московская городская дума
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Порядка трех миллионов москвичей проголосовали на выборах депутатов в столице, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. "Порядка трех миллионов москвичей уже проголосовали", - сказал Ковалев на брифинге. В свою очередь заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут отметил, что в числе проголосовавших москвичей онлайн приняли участие в выборах более 2,8 миллиона избирателей.Он добавил, что с помощью бумажных бюллетеней проголосовали почти 115 тысяч москвичей."Что касается терминалов электронного голосования, то здесь ими воспользовались в настоящий момент почти 280 тысяч москвичей", - пояснил зампред МГИК.Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
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политика, москва, московская городская дума, выборы в россии — 2024
Политика, Москва, Московская городская дума, Выборы в России — 2024
В столице проголосовали порядка трех миллионов москвичей

На выборах депутатов в столице проголосовали порядка трех миллионов москвичей

© АГН "Москва" / Сергей КиселевГолосование на участке №3143 на выборах депутатов Мосгордумы. 8 сентября 2024
Голосование на участке №3143 на выборах депутатов Мосгордумы. 8 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Голосование на участке №3143 на выборах депутатов Мосгордумы. 8 сентября 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Порядка трех миллионов москвичей проголосовали на выборах депутатов в столице, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.
"Порядка трех миллионов москвичей уже проголосовали", - сказал Ковалев на брифинге.
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В свою очередь заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут отметил, что в числе проголосовавших москвичей онлайн приняли участие в выборах более 2,8 миллиона избирателей.
Он добавил, что с помощью бумажных бюллетеней проголосовали почти 115 тысяч москвичей.
"Что касается терминалов электронного голосования, то здесь ими воспользовались в настоящий момент почти 280 тысяч москвичей", - пояснил зампред МГИК.
Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
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