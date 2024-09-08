Рейтинг@Mail.ru
Врио губернатора Курской области проголосовал на выборах - РИА Новости, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 08.09.2024 (обновлено: 14:59 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/vybory-1971411030.html
Врио губернатора Курской области проголосовал на выборах
Врио губернатора Курской области проголосовал на выборах - РИА Новости, 08.09.2024
Врио губернатора Курской области проголосовал на выборах
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов проголосовал на выборах губернатора региона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T14:33
2024-09-08T14:59
политика
цик рф
выборы в россии — 2024
курская область
алексей смирнов (политик)
кпрф
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971417050_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3d722280efadd5f61c24c98db1ec659.jpg
КУРСК, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов проголосовал на выборах губернатора региона, передает корреспондент РИА Новости.Смирнов проголосовал на избирательном участке, организованном в Юго-западном государственном университете.В Курской области 6-8 сентября проходят выборы губернатора и депутатов органов местного самоуправления. На пост главы региона претендуют четыре человека: действующий врио губернатора Алексей Смирнов (Единая Россия), Геннадий Баев (Справедливая Россия - Патриоты - За правду), Алексей Бобовников (КПРФ) и Алексей Томанов (ЛДПР).
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971417050_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_76efc5c342eea27f7300cf5ccda27069.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, цик рф, выборы в россии — 2024, курская область, алексей смирнов (политик) , кпрф, лдпр
Политика, ЦИК РФ, Выборы в России — 2024, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , КПРФ, ЛДПР
Врио губернатора Курской области проголосовал на выборах

Врио губернатора Курской области Смирнов проголосовал на выборах главы региона

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов голосует на избирательном участке № 104 в Курске. 8 сентября 2024
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов голосует на избирательном участке № 104 в Курске. 8 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов голосует на избирательном участке № 104 в Курске. 8 сентября 2024
Читать ria.ru в
КУРСК, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов проголосовал на выборах губернатора региона, передает корреспондент РИА Новости.
Смирнов проголосовал на избирательном участке, организованном в Юго-западном государственном университете.
В Курской области 6-8 сентября проходят выборы губернатора и депутатов органов местного самоуправления. На пост главы региона претендуют четыре человека: действующий врио губернатора Алексей Смирнов (Единая Россия), Геннадий Баев (Справедливая Россия - Патриоты - За правду), Алексей Бобовников (КПРФ) и Алексей Томанов (ЛДПР).
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
ПолитикаЦИК РФВыборы в России — 2024Курская областьАлексей Смирнов (политик)КПРФЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала