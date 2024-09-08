https://ria.ru/20240908/vybory-1971411030.html

Врио губернатора Курской области проголосовал на выборах

Врио губернатора Курской области проголосовал на выборах - РИА Новости, 08.09.2024

Врио губернатора Курской области проголосовал на выборах

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов проголосовал на выборах губернатора региона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T14:33

2024-09-08T14:33

2024-09-08T14:59

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КУРСК, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов проголосовал на выборах губернатора региона, передает корреспондент РИА Новости.Смирнов проголосовал на избирательном участке, организованном в Юго-западном государственном университете.В Курской области 6-8 сентября проходят выборы губернатора и депутатов органов местного самоуправления. На пост главы региона претендуют четыре человека: действующий врио губернатора Алексей Смирнов (Единая Россия), Геннадий Баев (Справедливая Россия - Патриоты - За правду), Алексей Бобовников (КПРФ) и Алексей Томанов (ЛДПР).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, цик рф, выборы в россии — 2024, курская область, алексей смирнов (политик) , кпрф, лдпр