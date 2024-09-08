Врио губернатора Курской области проголосовал на выборах
Врио губернатора Курской области Смирнов проголосовал на выборах главы региона
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов голосует на избирательном участке № 104 в Курске. 8 сентября 2024
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов голосует на избирательном участке № 104 в Курске. 8 сентября 2024
КУРСК, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов проголосовал на выборах губернатора региона, передает корреспондент РИА Новости.
Смирнов проголосовал на избирательном участке, организованном в Юго-западном государственном университете.
В Курской области 6-8 сентября проходят выборы губернатора и депутатов органов местного самоуправления. На пост главы региона претендуют четыре человека: действующий врио губернатора Алексей Смирнов (Единая Россия), Геннадий Баев (Справедливая Россия - Патриоты - За правду), Алексей Бобовников (КПРФ) и Алексей Томанов (ЛДПР).
Итоги единого дня голосования — 2024
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