https://ria.ru/20240908/vybory-1971410336.html

Выборы в Крыму проходят штатно

Выборы в Крыму проходят штатно - РИА Новости, 08.09.2024

Выборы в Крыму проходят штатно

Выборы в Крыму проходят штатно, в голосовании уже приняли участие более полумиллиона избирателей, сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T14:19

2024-09-08T14:19

2024-09-08T14:19

политика

михаил малышев

выборы в россии — 2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Выборы в Крыму проходят штатно, в голосовании уже приняли участие более полумиллиона избирателей, сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии республики Михаил Малышев. "Выборы проходят штатно, все абсолютно спокойно. У нас неплохая явка. По данным на 12.00 уже проголосовало более 37%, а это более полумиллиона избирателей. Все идет нормально", - сказал Малышев РИА Новости. По его словам, в первый день выборов были попытки сорвать голосования на некоторых участках путем анонимных звонком и рассылке писем, на все они были оперативно отработаны, и на избирательный процесс не сказались. Восьмого сентября в Крыму последний день, когда крымчане могут проголосовать на выборах депутатов в парламент республики и местные советы.

https://ria.ru/20240908/krym-1971404868.html

https://ria.ru/20240907/vybory-1971231372.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, михаил малышев, выборы в россии — 2024