https://ria.ru/20240908/vybory-1971410336.html
Выборы в Крыму проходят штатно
Выборы в Крыму проходят штатно - РИА Новости, 08.09.2024
Выборы в Крыму проходят штатно
Выборы в Крыму проходят штатно, в голосовании уже приняли участие более полумиллиона избирателей, сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T14:19
2024-09-08T14:19
2024-09-08T14:19
политика
михаил малышев
выборы в россии — 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Выборы в Крыму проходят штатно, в голосовании уже приняли участие более полумиллиона избирателей, сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии республики Михаил Малышев. "Выборы проходят штатно, все абсолютно спокойно. У нас неплохая явка. По данным на 12.00 уже проголосовало более 37%, а это более полумиллиона избирателей. Все идет нормально", - сказал Малышев РИА Новости. По его словам, в первый день выборов были попытки сорвать голосования на некоторых участках путем анонимных звонком и рассылке писем, на все они были оперативно отработаны, и на избирательный процесс не сказались. Восьмого сентября в Крыму последний день, когда крымчане могут проголосовать на выборах депутатов в парламент республики и местные советы.
https://ria.ru/20240908/krym-1971404868.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, михаил малышев, выборы в россии — 2024
Политика, Михаил Малышев, Выборы в России — 2024
Выборы в Крыму проходят штатно
На выборах в Крыму проголосовали более полумиллиона избирателей
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Выборы в Крыму проходят штатно, в голосовании уже приняли участие более полумиллиона избирателей, сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии республики Михаил Малышев.
"Выборы проходят штатно, все абсолютно спокойно. У нас неплохая явка. По данным на 12.00 уже проголосовало более 37%, а это более полумиллиона избирателей. Все идет нормально", - сказал Малышев РИА Новости.
По его словам, в первый день выборов были попытки сорвать голосования на некоторых участках путем анонимных звонком и рассылке писем, на все они были оперативно отработаны, и на избирательный процесс не сказались.
Восьмого сентября в Крыму последний день, когда крымчане могут проголосовать на выборах депутатов в парламент республики и местные советы.