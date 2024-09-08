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Выборы в Крыму проходят штатно - РИА Новости, 08.09.2024
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14:19 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/vybory-1971410336.html
Выборы в Крыму проходят штатно
Выборы в Крыму проходят штатно - РИА Новости, 08.09.2024
Выборы в Крыму проходят штатно
Выборы в Крыму проходят штатно, в голосовании уже приняли участие более полумиллиона избирателей, сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T14:19
2024-09-08T14:19
политика
михаил малышев
выборы в россии — 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Выборы в Крыму проходят штатно, в голосовании уже приняли участие более полумиллиона избирателей, сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии республики Михаил Малышев. "Выборы проходят штатно, все абсолютно спокойно. У нас неплохая явка. По данным на 12.00 уже проголосовало более 37%, а это более полумиллиона избирателей. Все идет нормально", - сказал Малышев РИА Новости. По его словам, в первый день выборов были попытки сорвать голосования на некоторых участках путем анонимных звонком и рассылке писем, на все они были оперативно отработаны, и на избирательный процесс не сказались. Восьмого сентября в Крыму последний день, когда крымчане могут проголосовать на выборах депутатов в парламент республики и местные советы.
https://ria.ru/20240908/krym-1971404868.html
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политика, михаил малышев, выборы в россии — 2024
Политика, Михаил Малышев, Выборы в России — 2024
Выборы в Крыму проходят штатно

На выборах в Крыму проголосовали более полумиллиона избирателей

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкВыборы в Крыму
Выборы в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Выборы в Крыму проходят штатно, в голосовании уже приняли участие более полумиллиона избирателей, сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии республики Михаил Малышев.
"Выборы проходят штатно, все абсолютно спокойно. У нас неплохая явка. По данным на 12.00 уже проголосовало более 37%, а это более полумиллиона избирателей. Все идет нормально", - сказал Малышев РИА Новости.
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По его словам, в первый день выборов были попытки сорвать голосования на некоторых участках путем анонимных звонком и рассылке писем, на все они были оперативно отработаны, и на избирательный процесс не сказались.
Восьмого сентября в Крыму последний день, когда крымчане могут проголосовать на выборах депутатов в парламент республики и местные советы.
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ПолитикаМихаил МалышевВыборы в России — 2024
 
 
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